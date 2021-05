Snapchat présente une paire de lunettes de réalité augmentée

D’année en année, Snapchat ne lâche pas le morceau. Après avoir lancé deux paires de lunettes connectées, la société a présenté lors du Snap Summit un dispositif proposant de la réalité augmentée. Pour le moment, l’outil ne vise pas le marché grand public, mais plutôt les développeurs et créateurs de contenus.

De plus en plus d’acteurs se lancent dans les lunettes connectées ou ambitionnent de lancer leurs produits dans les mois à venir. Nous apprenions ainsi l’existence des Oppo AR Glasses 2021 en fin d’année dernière, les possibles Samsung Glasses ou encore les Razer Anzu. Une autre marque est aussi fortement présente sur le marché, mais plutôt discrète, Snapchat. Le réseau social a en effet proposé deux paires de lunettes connectées, dont la dernière date de mai 2018. Désormais, la vitesse supérieure vient d’être passée avec l’arrivée des dispositifs Spectacles compatibles avec la réalité augmentée.

Les lunettes Spectacles de Snapchat passent à la réalité augmentée

Avant toute chose, notons que les Spectacles de Snapchat prennent cette année un design assez futuriste et plutôt encombrant à porter pour des lunettes. Avec ce nouveau dispositif, Snap annonce avoir intégré deux écrans de guide d’ondes 3D permettant d’afficher des expériences de réalité augmentée dans un champ de vision de 26,3 degrés. Afin de pouvoir afficher du contenu même en plein soleil, ces derniers peuvent proposer une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits. Les lunettes connectées profitent ensuite de deux appareils photo et haut-parleurs, mais aussi quatre micros et un pavé tactile sur la branche droite. Le tout pèse un poids de 134 grammes. Pour finir, nous apprenons que la puce équipée sur les Spectacles 3 est la Qualcomm Snapdragon XR1 et que l’autonomie est d’environ 30 minutes. Un étui de recharge probable sera cependant là afin de pouvoir rapidement les réutiliser.

Du côté de l’utilisation, Evan Spiegel, PDG de Snap, annonce que « les nouvelles Spectacles comprennent ce qu’il y a dans le champ de vision [de l’utilisateur] et suggèrent des Lenses pertinentes en se basant sur ce qu’il y a autour de vous ». Il ajoute que les lunettes peuvent suivre les mouvements de la tête sur six degrés et interpréter le suivi des mains, ainsi que la reconnaissance de marqueurs et de surfaces. Comme avec les générations précédentes : « Vous pouvez enregistrer la séquence et l’envoyer à vos amis ».

Si vous êtes intéressé, c’est l’heure de la douche froide. Snap annonce en effet que les Spactacles 3 seront disponible uniquement pour les créateurs de réalité augmentée afin de leur faire « découvrir de nouvelles façons de fusionner créativité et utilité grâce à des expériences immersives conçues dans Lens Studio ».