Déploiement de la 5G : où en sont les opérateurs ? (mai 2021)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (l’Arcep) vient encore une fois de déposer son bilan concernant le déploiement de la 5G chez les opérateurs français. Le mois d’avril a ainsi permis de déployer 1 363 nouvelles antennes très haut débit en France. Free reste toujours dominant sur le marché des basses fréquences (700 MHz) et Orange du côté de la bande 3,5 GHz, soit bande-cœur du réseau 5G.

Mois après mois, les opérateurs se démènent pour activer leurs antennes 5G. En avril, nous apprenions les résultats concernant le déploiement de mars chez les différents acteurs du marché. Maintenant que le mois d’avril est terminé, l’Arcep vient de présenter son nouvel observatoire du déploiement de la 5G. Découvrez dans notre article l’évolution des activations pour chaque opérateur.

Les nouveaux chiffres du déploiement de la 5G en France (mai 2021)

Sans grande surprise, nous apprenons que Free est encore une fois l’opérateur ayant activé le plus d’antennes 5G. 725 antennes ont ainsi été activées pour un total de 8 498 sites 5G, dont 8 798 sur les fréquences 700 MHz et 1 007 sur la bande 3,5 GHz. La société de Xavier Niel continue sa stratégie de recyclage des antennes 4G afin d’utiliser les basses fréquences et proposer le réseau au plus grand nombre.

Du côté de la bande-cœur de 3,5 GHz, Orange est toujours le plus avancé avec 1 241 sites 5G ouverts. L’opérateur profite aussi de 307 antennes sur les fréquences 2,1 GHz. Bouygues Telecom prend ensuite la troisième place avec 629 sites 3,5 GHz et 2 257 en 1,8/2,1 GHz. SFR finit bon dernier avec 859 sites 3,5 GHz et 859 en 2,1 GHz.

Au total, l’Arcep annonce que 14 223 installations 5G ont été ouvertes commercialement en date du 30 avril 2021. Du côté de l’évolution des activations entre le mois de mars et d’avril, aucune différence n’a été constatée entre les opérateurs. Les stratégies semblent en effet toujours aussi similaires pour les opérateurs. Nous pouvons tout de même noter que Bougyues Telecom a dépassé SFR en termes de sites 5G en 3,5 GHz.

