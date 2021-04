Déploiement de la 5G en France : Orange et Free sont toujours en tête

Mois après mois, les opérateurs de la téléphonie mobile s’activent à déployer de nouveaux sites 5G afin d’étendre leur réseau. Encore une fois, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (l’Arcep) vient de dévoiler un bilan du déploiement commercial de la 5G sur le territoire français. Découvrons ensemble cette nouvelle situation et les évolutions de chaque opérateur.

À la mi-mars, nous apprenions que la ville de Paris acceptait enfin que les opérateurs activent leurs antennes 5G dans les zones intra-muros. Une nouvelle réjouissante qui a permis d’activer de nombreuses antennes dans la capitale française. Aujourd’hui, l’Arcep revient avec un bilan au 31 mars 2021 du déploiement commercial de la 5G chez Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Déploiement 5G en France, où en sont les opérateurs ?

Pour commencer, nous apprenons qu’un total de 12 917 sites 5G ont été ouverts sur le territoire français en date du 31 mars 2021. Parmi ces derniers, nous retrouvons 2 838 sites en bande 3,5 GHz, dont 838 de plus par rapport au mois de février (2000).

À travers ce nouveau bilan, nous découvrons qu’Orange est premier au classement avec déjà 1 105 sites en 3,5 GHz, soit la bande de fréquence cœur de la 5G. Juste derrière, nous retrouvons Free avec 824 antennes. Cependant, l’entreprise de Xavier Niel est la seule à avoir misé sur les fréquences basses (700 et 800 MHz) avec déjà 7 250 sites ouverts. Pour rappel, ces bandes ont des débits plus faibles, mais peuvent plus facilement à se déplacer à travers les surfaces, et donc pénétrer dans les bâtiments.

Les deux autres opérateurs français : Bougyues Telecom et SFR sont quant à eux un peu à la traine du côté du déploiement de la 5G en 3,5 GHz. En effet, ces derniers comptent respectivement 491 et 418 sites ouverts. Cependant, Bouygues Telecom est deuxième en termes d’antennes activées sur le territoire français grâce à ses 2 091 antennes sur les bandes de fréquences 1800 et 2100 MHz. SFR est quant à lui assez timide avec 778 sites en 2,1 GHz.