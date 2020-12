Oppo annonce la nouvelle génération de lunettes VR

Promo Pre-Black Friday

La conférence Inno Day d’opposables a révélé une nouvelle paire de lunettes connectées avec réalité augmentée : les AR Glasses 2021 !

Oppo AR Glasses 2021

La firme chinoise a présenté son nouveau smartphone enroulable, le X1 2021, ainsi qu’une nouvelle paire de lunettes connectées avec réalité augmentée lors de sa conférence annuelle. Les Oppo AR Glasses 2021 ressemblent davantage à de larges lunettes de soleil qu’à un gadget complexe et encombrant. Le look est résolument moderne. Les AR Glasses 2021 ont en effet un style tourné vers le futur, avec une monture aux lignes assez anguleuses. Les lunettes embarquent des caméras binoculaires de type fish-eye afin d’identifier des gestes, associées à un capteur ToF (capteur qui analyse les trois dimensions d’une scène) et à une technologie de géolocalisation. L’entreprise précise que les Oppo AR Glasses peuvent reconnaître de nombreux gestes. La réduction du poids de 75% par rapport à la version précédente serait dû aux deux nouvelles dalles dernière génération. En effet, ce sont deux dalles OLED de 0,71 pouce qui viennent remplacer les verres.

Oppo – AR Glasses 2021

De surcroît, les deux écrans présentent une structure de type « birdbath ». Ils offrent une résolution comparable à un écran de 90 pouces se trouvant à près de 3 mètres de distance ! Le fabricant annonce une compatibilité avec le réseau 5G ainsi que la possibilité de connecter les lunettes en USB-C à un Oppo Find X2 Pro pour profiter pleinement de la puissance du smartphone.

Rappelons tout de même que Oppo n’est pas la première marque à se lancer sur le marché de la lunette à réalité augmentée. Google a planché sur le sujet avant d’abandonner celui-ci et de le faire renaître de ses cendres d’après les rumeurs ! Apple ce serait également lancé dans l’aventure mais aucune confirmation de la marque à ce sujet.

