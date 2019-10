Shadow présente ses nouvelles offres de PC dans le cloud !

L’entreprise française Blade, commercialisant le service Shadow (PC gaming dans le cloud), a dévoilé ce mardi de nouvelles offres ainsi que quelques nouveautés.

Shadow baisse ses prix!

A l’occasion d’un live Twitch, Blade a annoncé une nouvelle grille tarifaire concernant pour son service de PC dans le cloud. Précédemment proposé à un prix d’entrée de 29,95€, le service se décline à travers trois offres:

Boost Prix : 12,99€ par mois (14,99€ sans engagement) Qualité : Full HD Processeur : quadricœur à 3,4 GHz Carte graphique : GTX 1080 minimum RAM : 12 Go de RAM Stockage : 256 Go de stockage et une carte graphique

Ultra Prix : 24,99€ par mois (29,99€ sans engagement) Qualité : 4K avec Ray Tracing Processeur : quadricœur à 4 GHz Carte graphique : GTX 2080 RAM : 16 Go de RAM Stockage : 512 Go de stockage et une carte graphique

Infinite Prix : 39,99€ par mois (49,99€ sans engagement) Qualité : 4K avec Ray Tracing Processeur : hexa-core à 4 GHz Carte graphique : TITAN RTX RAM : 32 Go de RAM Stockage : 1 To de stockage et une carte graphique



Le stockage pourra être augmenté plusieurs fois de 256 Go pour 2,99€ en plus par mois à chaque ajout (limite max de 2 To).

Afin profiter au mieux du service, il faudra disposer d’une connexion internet minimum avec une vitesse minimum de 15 Mbit/s.

Les personnes étant déjà abonnées au service basculeront automatiquement sur l’offre d’entrée de gamme: Boost. Si vous souhaitez upgrader votre configuration, il vous suffira de vous rendre sur ce lien. Pour les autres, vous pouvez précommander le service juste ici. Ces 3 nouveaux services seront disponibles en février 2020.

Mise à jour des applications TV et mobile

Shadow a effectué une refonte de son interface TV et mobile afin de simplifier l’accessibilité à vos jeux. Ainsi, lorsque vous lancerez le service, celui-ci n’ouvrira plus votre bureau Windows mais affichera directement tous les jeux présents sur vos principales bibliothèques de jeux (Steam, Epic, Origin…).





Nouveau partenariat

Pour finir, l’entreprise a dévoilé un nouveau partenariat avec l’entreprise OVH. Le cofondateur de Blade (Emmanuel Freund) a ainsi expliqué que « OVH va nous permettre de grandir, notamment dans les pays où ils ont des serveurs qui garantiront la qualité du service Shadow ».

Si vous souhaitez essayer ou tester le service Shadow, n’hésitez pas à passer les voir à la Paris Games Week qui se déroule cette semaine.