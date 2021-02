Shadow : le service de cloud gaming disparait de l’AppStore

Publicité

Les habituels gamers exploitant le service cloud gaming de Shadow vont certainement être encore déçu. L’icône de l’application a disparu de l’App Store d’Apple depuis ce jour. Il n’est donc plus possible de le télécharger pour un quelconque usage sur les terminaux signés de la marque à la pomme (iPhone, iPad ou Apple TV). Ce nouveau retrait de Shadow de l’App Store d’Apple serait effectué en guise de sanction. Trouvez plus de détails en lisant cet article.

Shadow disparait à nouveau de l’App Store

Les milliers de personnes adeptes de la célèbre application Shadow, conçue par l’entreprise française « Blade », ont été certainement plus que surpris par la nouvelle. En effet, l’accès au service a été coupé par Apple. Une seconde coupure après celle d’il y a moins d’un an (printemps 2020) et qui était consécutive a des reproches faites par la Firme de Tim Cook à la start-up française. Ces reproches portaient notamment sur l’absence de fiche détaillant chaque jeu proposé par l’application. Une entente avait été trouvée, après deux mois de discussions, et l’icône du service de cloud gaming avait été réintégré à l’App Store. Blade devrait donc apporter une mise à jour à son application dans un délai défini. Apparemment, certains critères n’auraient pas été respectés dans la nouvelle version proposée

Shadow victime d’une bataille entre grands constructeurs ?

La première expulsion de l’application Shadow de l’App Store d’Apple était survenue dans une période où la Firme de Cupertino livrait une bataille aux projets xCloud de Xbox et Google Stadia de Google. Blade devrait donc intégrer les recommandations qui lui avaient été faites par Apple pour lui permettre de rivaliser avec Sony, Microsoft ou Google dans le domaine du Cloud gaming. Au final, la mise à jour proposée ne serait jugée insuffisante. La marque à la pomme a donc immédiatement procédé au bannissement de l’application de l’App Store. Il n’est donc plus possible de télécharger Shadow dans l’App Store. Mais, l’application reste fonctionnelle sur chez les gamers qui l’ont déjà. Ces derniers ne pourront juste plus effectuer de mise à niveau et pourraient voir les performances du jeu se réduire avec le temps

