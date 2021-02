Apple Pay : payer en Bitcoin grâce à son iPhone

Publicité

Le Bitcoin est aujourd’hui ce que beaucoup considèrent comme la monnaie du futur. Cette cryptomonnaie dont le cours a connu une grande explosion en 2018, est présente dans tous les secteurs d’activités et y est utilisée comme moyen de paiement. C’est conscient de cet essor qu’Apple a décidé, permettre les paiements par Bitcoin sur les iPhone. La Firme de Tim Cook n’est d’ailleurs la première et ne sera pas la dernière à le faire parmi les GAFAM.

Utiliser son iPhone pour payer ses achats en Bitcoin

La fulgurante percée du Bitcoin dans le monde des finances a suscité un grand engouement auprès des fondateurs et propriétaires de grandes multinationales, comme Twitter et Tesla. iPhone pourrait aussi participer à entretenir cette bonne santé de la cryptomonnaie avec sa récente annonce. En effet, la Firme de Cupertino autoriserait désormais les paiements en Bitcoin via son service de paiement Apple Pay. Il s’agirait d’une prise en charge de la carte de paiement BitPay par ce service d’Apple suite à un investissement effectué par l’entreprise. Les internautes pourront donc utiliser leur carte BitPay pour effectuer des paiements rapides en lignes avec leurs Bitcoins.

Apple Pay ouvre la voie à d’autres services de paiement par Bitcoin

Adopté par des personnalités très influentes du monde des affaires, le paiement par Bitcoin prend de plus en plus d’ampleur. Déjà présent sur Paypal, la cryptomonnaie fait son arrivée sur Apple Pay via la carte de paiement BitPay. Un choix fait par la Firme de Cupertino et qui devrait ouvrir la voie à la prise en charge de nombreuses autres cryptomonnaies. Cet investissement génèrerait plusieurs dizaines de milliards de dollars à Apple. Ce qui encouragerait des services similaires d’autres grands constructeurs à se s’ouvrir au paiement d’achats en Bitcoin. Les développeurs de BitPay annonce d’ailleurs qu’on pourrait retrouver la carte de paiement sur Google Pay et Samsung Pay. Ce qui devrait réjouir de nombreux utilisateurs d’Android.

