Le pass Navigo pourra être rechargé grâce à un iPhone dès le 20 janvier

Publicité

Suite à une réponse d’Île-de-France Mobilités (IDFM), le média 01net a dévoilé de nouvelles informations autour de la compatibilité entre l’iPhone et le réseau de transport francilien. On y apprend ainsi que les téléphones d’Apple pourront recharger le pass Navigo à partir du 20 janvier 2020.

Utiliser la technologie NFC des iPhone n’est pas chose facile pour les entreprises tierces. En effet, un certificat NFC doit être délivré par Apple afin de permettre son utilisation. Il semblerait aujourd’hui que les discussions entre la firme de Cupertino et Île-de-France Mobilités commencent à aboutir. Le média 01net a obtenu des informations supplémentaires sur le déploiement de la technologie sur le réseau de transport en commun parisien.

Les iPhone vont recharger votre Pass Navigo

Après avoir dématérialisé les titres de transport du métro parisien fin 2019 sur les smartphones Android grâce au NFC, Île-de-France Mobilités confirme l’arrivée de la technologie sur les iPhone. Première information intéressante, il va être possible de recharger son pass Navigo ou Navigo Easy grâce à son smartphone Apple à partir du 20 janvier 2021.

Pour cela, il suffira de passer la carte de transport au dos de l’iPhone puis d’acheter un ticket à l’unité ou un forfait journalier, hebdomadaire ou mensuel depuis l’application ViaNavigo. Une très bonne nouvelle qui permettra d’éviter aux Franciliens de faire la queue devant les distributeurs afin de recharger leur carte.

Publicité

Les appareils compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité NFC sont tous les téléphones Apple à partir de l’iPhone 7. Une exception est tout de même faite concernant les iPhone XR, XS et XS Max dans un premier temps.

Et aussi devenir votre nouvelle carte de transport

Outre la recharge de votre pass Navigo ou Navigo Easy, Île-de-France Mobilités confirme que l’iPhone pourra bientôt remplacer votre titre de transport. L’IDFM explique que les discussions sur le sujet avec Apple continuent et que « Des échanges réguliers avec Apple ont lieu sur les aspects techniques (valideurs, logiciels, données…) et contractuels ». Il faudra donc attendre encore un peu avant qu’un accord soit trouvé et qu’une annonce soit faite. Le Parisien déclarait d’ailleurs il y a quelques jours que cette fonctionnalité arriverait durant le mois de février 2021.