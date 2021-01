MIK 2020 – Retour sur les startup coréenne présentes

Publicité

En décembre 2020 a eu lieu le Made in Korea MIK 2020 en ligne, un événement qui permet à des médias internationaux de découvrir les dernières innovations du pays. Le tout s’est déroulé via ZOOM et nous vous avons parlé dans un précédent article des Awards décernés. Revoyons ensemble l’ensemble des 19 startups Coréennes présentes lors de cet événement MIK 2020 !

THE.WAVE.TALK au MIK 2020

THE.WAVE.TALK est une start-up basée en Corée présente au MIK 2020. Sa spécialité c’est la biologie. Il y a de nombreuses personnes qui ont des maladies bactériennes. Et pour ces gens-là, consommer une eau remplie de bactérie peut être extrêmement néfaste et c’est là qu’intervient THE.WAVE.TALK. L’entreprise a développé un capteur qui détecte, quantifie et classifie les bactéries et les particules fines. Le capteur de qualité de l’eau développé par THE.WAVE.TALK a les mêmes performances que les turbidimètres existants. Et son avantage particulier est qu’il est d’environs 1/100e de leurs prix.

CiSTEM

En utilisant et développant leurs propres technologies, CiSTEM, une entreprise biotechnologique espère développer divers produits de thérapie cellulaire utilisant des cellules souches pluripotentes induites. Ils souhaitent créer une plate-forme de modélisation de maladies diversifiée pouvant remplacer les tests sur les animaux dans les sociétés pharmaceutiques ou cosmétiques.

KTP

KTP a été créé en décembre 2004 dans le cadre d’un «projet de recherche sur la stabilisation du rétinol». C’est une entreprise qui étudie la technologie des particules et fabrique des produits innovants. Ils ont lancé la marque Lon.G qui fournit des ingrédients clés à de célèbres marques de cosmétiques. KTP présentait ses dernières innovations en terme de cosmétiques au MIK 2020 !

Publicité

LiBEST – notre choix du MIK 2020

LiBEST a été fondé en 2016 sous le nom Wearable Tech. L’entreprise recherche, développe et fabrique la prochaine génération de batterie en lithium. Ils ont développé une batterie flexible qui a la capacité énergétique la plus élevée par unité de surface parmi les batteries flexibles. Contrairement aux batteries flexibles existantes qui doivent augmenter leurs surfaces ou leurs longueurs pour augmenter leurs capacités, il a une forme de bande compacte. Et lorsqu’il est appliqué avec une densité d’énergie élevée, le temps d’utilisation des dispositifs portables peut être considérablement augmenté. L’entreprise a remporté le prix de l’innovation CES 2020 avec batterie flexible et notre Award au MIK 2020.

J2C

J2C est un fournisseur de solutions de reconnaissance d’iris précis et facile à utiliser. L’entreprise a développé son propre module de caméra de reconnaissance d’iris et son module IR-LED applicables aux appareils de reconnaissance d’iris. Le taux de reconnaissance et la précision sont supérieurs à 99,8%. Et la reconnaissance peut se faire sans enlever les lunettes.

SafeTechResearch

SafeTechResearch a été fondée en 2012. L’entreprise est spécialisée dans les services de diagnostic de la sécurité du trafic maritime, les systèmes de commande à distance des navires sans pilote, la sécurité du trafic maritime et l’implémentation de systèmes de simulateur d’exploitation de navire. Ce dernier est un dispositif configuré pour permettre d’expérimenter diverses situations pendant l’exploitation du navire en reproduisant virtuellement le fonctionnement de l’environnement du navire. Il a été en premier développé pour former les membres d’équipage, mais maintenant, il est utilisé pour diverses fins. Notamment l’évaluation de la sécurité pour les ports ou les jetées nouvellement conçus, l’analyse de la cause des accidents maritimes et pour tester divers algorithmes utilisés dans les navires.

Wellmarker Bio Co. Ltd.

Wellmarker Bio Co. Ltd. a été fondé en Corée du Sud et était présente au MIK 2020. Elle fabrique et distribue des médicaments. La société produit des médicaments anticancéreux à base de biomarqueurs et d’autres produits connexes. Leur principale technologie est le développement de biomarqueurs prédictifs. Les biomarqueurs jouent un rôle important dans le développement de nouveaux médicaments. Avec le biomarqueur prédictif, les informations sur notre corps et la réponse au traitement à un groupe de patients spécifique peuvent être prédites. Et grâce à cela, la réponse médicamenteuse du patient peut être évaluée et mesurée avant le traitement.

IBST

IBST est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels d’enseignement médical basée en Corée. Les principaux produits de la société sont le SIMPREC OSCE, le SIMPREC VMR et le bot de consultation virtuelle SIMPREC. C’est différents outils permettent d’accomplir différentes tâches en utilisant l’intelligence artificielle.

Geniesoft

Geniesoft a créé un service VR qui permet de jouer à des jeux de VR sans porter un appareil. En plus de leur premier opus de jeu similaire a Beat Saber. De plus, ils ont signé une licence pour utiliser la musique pop mondiale en plus de la musique K-pop.

Multics

Multics est une entreprise qui développe une plate-forme et des contenus d’IA qui peuvent appliquer la technologie des TIC à la vie réelle. Nuri-View, leur produit phare, est un système qui fournit des services adaptés à des personnes malvoyantes, sourdes ou en fauteuil roulant. Les personnes malvoyantes peuvent poser des questions par la voix et recevoir des réponses de la voix pour recevoir des informations sur la requête et pour les personnes malvoyantes, la caméra peut reconnaître les mouvements de langue des signes et recevoir des réponses dans des images 3D en langage des signes. Pour les personnes en fauteuil roulant, la hauteur est reconnue et l’interface de l’écran est automatiquement modifiée pour s’adapter à la hauteur afin que le service puisse être reçu.

Cell2in

Cell2in est une entreprise fondée en 2016. Ils ont développé FreSHtracer, une technologie de base qui peut mesurer la qualité cellulaire des produits de thérapie cellulaire de haute qualité. C’est une technologie innovante qui peut vérifier la qualité des produits de thérapie cellulaire tels que les cellules souches. La société souhaite contribuer à l’amélioration des produits de thérapie cellulaire à l’avenir. Elle veut prouver l’efficacité en utilisant leur technologie de plate-forme d’évaluation de la qualité cellulaire développée indépendamment.

Publicité

Ghostpass

Ghostpass est une startup qui développe des solutions de paiement et d’authentification / identification d’identité par authentification biométrique à l’aide de l’intelligence artificielle. Ils se servent notamment de la reconnaissance faciale et vocale. La solution permet le paiement sans contact. Ce qui empêche la fuite d’informations biométriques en utilisant leur technologie de reconnaissance faciale et vocale. L’intelligence artificielle répond aux problèmes mondiaux liés à la pandémie de COVID-19. Un sujet fort lors de ce MIK 2020 en ligne.

BA Energy

BA Energy existe depuis 2014. C’est une entreprise spécialisée dans commercialisation de matériaux de construction, les matériaux d’isolation spéciaux, les ESS (système de stockage d’énergie) et ainsi que d’autres produits. L’entreprise a construit avec succès des systèmes de stockage d’énergie dans 150 sites en Corée et deux sites à l’étranger. La société affiche un taux d’accidents de 0% grâce à des solutions de gestion de la sécurité et à une gestion continue des sites.

Biotruss

Biotruss a développé stérilisant naturel qui est efficace à 99,9% aussitôt qu’il est utilisé sur les objets que les personnes touchent. Le produit ne contient ni alcool ni d’autres produits toxiques. La société aimerait contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en développement des produits éco responsable basés sur l’électrolyse. Biotruss aimerait faire des efforts pour développer et protéger les ressources marines en prenant les devants dans la réponse contre les changements climatiques. Elle aimerait également fournir des services de prévention et de gestion des virus, des maladies et des bactéries.

Caredoc

Caredoc a créé une plate-forme de soins qui met en relation les établissements de soins, les soignants et les travailleurs sociaux avec les personnes âgées qui ont besoin d’aide. Elle propose un service de recherche d’établissements de soins de longue portée à l’échelle nationale. C’est basé sur la localisation, l’évaluation des agences gouvernementales, les évaluations des utilisateurs et les notations.

Linkoptics

Linkoptics est un spécialiste des dispositifs médicaux et détient 124 brevets dans le domaine de la fusion optique. Il s’agit d’une société à risque désignée comme société de haute technologie pour les solutions anti-âge utilisant un laser. La société a fabriqué des dispositifs médicaux par le biais de 15 essais cliniques, dont six essais cliniques principaux au cours des dix dernières années. Elle a développé et commercialisé un patch LED fonctionnel. Ce dernier sert pour la régénération et le blanchiment de la peau dans le but d’améliorer les rides autour des yeux. L’entreprise a obtenu la certification CE, FDA et KC avec Luminiel, qui a appliqué la technologie médicale dans le domaine de la beauté.

Dotrade

Dotrade est une société d’exportation privée et possède une expérience et un savoir-faire dans les transactions commerciales à l’étranger. Grâce à la participation à des expositions à l’étranger en ligne et hors ligne pendant de nombreuses années.

Myung Kwang

Myung Kwang est une entreprise spécialisée qui intègre la conception, la fabrication et la construction de systèmes de sécurité avancés. Ils sont centrés sur la vidéo surveillance intelligente et les domaines de l’industrie de la sécurité et de la sûreté publiques. Leur produit adopte une méthode de cryptage de puzzle d’image qui crypte les images. La méthode de cryptage de puzzle d’image améliore la sécurité en permettant à l’utilisateur de modifier la taille du sous-bloc et le nombre de modifications de l’emplacement du sous-bloc. Elle peut assurer d’excellentes performances et stabilité de cryptage.

Awesomepia

Awesomepia est une entreprise de RV/AR/XR aussi présente au MIK 2020, qui crée un contenu immersif populaire et innovant grâce à divers contenus immersifs. Les trois principaux produits de la société sont :

Le Silver Training : Un contenu qui cible les patients ayant besoin d’exercice sur les membres supérieurs et inférieurs. Il cible également les personnes âgées de 60 à 70 ans ou plus qui ont besoin d’exercice.

Le Touch Brain: Un outil d’évaluation sur mobile et tablette

Upper Limb Rehabilitation Board/Kiosk : un outil développé de manière à ce que le patient puisse contrôler la poignée sans fil sur la surface d’écran tactile lisse pour mesurer la résistance musculaire.