La progression de la lésion du nerf optique peut être évitée si les maladies oculaires sont détectées à temps. Mais 80 % des personnes qui ont perdu la vue n’ont pas eu de diagnostic précoce. La perte de la vue due à une maladie oculaire se produit non seulement dans les pays en développement dont les infrastructures sont insuffisantes, mais aussi dans les pays développés qui ont un faible accès aux soins médicaux ophtalmologiques. La solution ELI réduit le risque de progression des maladies en diagnostiquant les maladies oculaires avec précision. Guk Gyeong-min, le PDG de Rootee Solution, a déclaré : « L’œil est le seul organe dans lequel les vaisseaux sanguins peuvent être imagés, et vous pouvez obtenir des informations sur les maladies systémiques. Les yeux peuvent présenter une feuille de route pour une vie saine ».

Roote Health au service de l’humain

Fondée en avril 2017, Rootee Health a contribué à la prévention des maladies oculaires dans les pays développés et en développement en utilisant un système de dépistage complexe des maladies oculaires sans personnel et en menant le projet CTS (Creative Technology Solution) de la KOICA. L’expérience dans les pays en développement a joué un grand rôle dans l’amélioration de l’exhaustivité de la solution de test des maladies oculaires, et sur la base de cette expérience, Rootee Health a reçu un investissement stratégique de Green Cross MS en janvier dernier et a également pénétré dans les pays développés. M. Guk a expliqué : « D’ici le second semestre 2021, des solutions plus avancées de test des maladies oculaires seront introduites sur le marché, et après le lancement, nous nous assurerons un certain nombre de technologies de l’IA pour créer un nouveau type de modèle de soins des maladies oculaires ».

Rootee Health fournit une solution de test pour les patients qui sont susceptibles de développer des complications de maladies oculaires dues à des maladies chroniques afin d’être diagnostiqués précocement. Sur ce point, M. Guk a souligné : « Si vous manquez le temps de traitement parce que vous n’avez pas détecté précocement une maladie oculaire, le nerf optique sera endommagé au point de devenir aveugle avec les trois principales maladies de cécité. Les personnes atteintes de maladies chroniques sont très exposées aux complications des maladies oculaires et à la cécité, c’est pourquoi vous devez vous faire examiner régulièrement. Le service de détection précoce des complications doit être effectué dans les cliniques médicales (environnement médical non ophtalmologique) que fréquentent les patients actuels atteints de maladies chroniques ».

Cependant, les cliniques médicales non ophtalmologiques peuvent se sentir obligées d’engager un optométriste distinct, et il n’est pas facile de lire les maladies oculaires avec des connaissances spécialisées. De plus, il est difficile d’établir un environnement d’examen (comme des chambres noires) comme une clinique ophtalmologique dans un environnement médical non ophtalmologique. Pour résoudre ces problèmes, Rootee Health a pour activité principale de réaliser des diagnostics précoces des maladies oculaires sans contact direct avec le patient, ainsi que des solutions de gestion continue et des services aux membres.

La solution ELI par Rootee Health

La solution ELI fournie par Rootee Health est une solution de test pour les maladies oculaires qui peut être facilement utilisée par le grand public. La caractéristique de ce produit réside dans la « technologie d’automatisation de l’examen oculaire » qui automatise le processus d’obtention de bonnes images grâce à la technologie d’IA tout en étant portable. « Si vous placez simplement votre visage comme une RV, l’examen oculaire est effectué en 10 secondes, et vous pouvez terminer l’examen des deux yeux en 30 secondes. C’est le premier appareil portable d’examen photographique automatique des yeux. Parce qu’il est portable, il présente un grand avantage par rapport aux caméras conventionnelles à fond d’œil fixe », a déclaré M. Guk.

La solution ELI peut également être utilisée en conjonction avec un système d’assistance au diagnostic basé sur l’IA pour identifier instantanément les maladies sur le terrain. Les caméras fixes coûteuses se transforment progressivement en dispositifs médicaux complexes tels que les TCO, mais ce produit peut être positionné comme le produit optimisé pour l’imagerie du fond d’œil.

La solution ELI a déjà été bien accueillie sur le marché. Guk pense qu’elle devrait être introduite sur le marché par une approbation rapide des dispositifs médicaux le plus rapidement possible. Lorsque le produit sera commercialisé, il prévoit de se concentrer sur le marché asiatique comme l’Inde. Il prévoit de fournir le service en partenariat avec les organisations gouvernementales avec les centres de gestion du diabète, les cliniques de médecine interne, les cliniques ophtalmologiques et les chaînes de pharmacies. Après avoir conclu un contrat de précommande de 1,5 million de dollars avec une société de télémédecine américaine, Rootee Health a réussi à attirer des investissements stratégiques pour Green Cross MS dans le domaine du diagnostic précoce des maladies chroniques sur site en janvier, et se concentre actuellement sur l’entrée dans les pays développés.