Xinova, une start-up qui prépare l’avenir de la technologie

Xinova Asia est une société qui aide à résoudre les problèmes des entreprises et fournit des services qui aident à l’innovation pour préparer l’avenir. Dans le cadre du projet mondial de développement des startups mené par le GBSA, elle gère le programme d’accélération mondiale 2020 de Xinova au centre d’accélération mondiale du campus de la startup de la Pangyo Techno Valley. Ici, elle a sélectionné des startups prometteuses dans divers secteurs de l’industrie 4.0 tels que l’écologie, les technologies de l’information et l’IA, et les soins de santé biologiques, et elle fournit une résidence dans le centre pendant un an ainsi que diverses aides pour aider à pénétrer le marché mondial. Xinova Asia, basée à Séoul et à Pangyo, fournit des services d’innovation de produits et de technologies et des services d’innovation de modèles d’entreprise pour aider les jeunes entreprises à entrer sur le marché mondial.

Xinova est une société issue d’une société mondiale de brevets, Intellectual Ventures, fondée en 2000 par l’ancien directeur technique de Microsoft Nathan Myhrvold et l’ancien directeur financier de Microsoft Edward Jung. Xinova, le « partenaire d’innovation » qui définit les problèmes d’innovation et en tire des solutions par le réseau mondial d’innovation et soutient la commercialisation/le développement des entreprises, a été créée en 2016. Le réseau mondial d’innovation de Xinova, composé de scientifiques, d’ingénieurs, d’inventeurs et d’experts commerciaux issus des meilleures universités et institutions de recherche du monde entier, compte un groupe de 12 000 experts.

Xinova Asia vise à atteindre et à maximiser la valeur en plaçant les quatre éléments de l’innovation – les idées, les talents, le capital et la demande – au bon endroit. Elle fournit des services d’innovation de produits et de technologies et des services d’innovation de modèles commerciaux. Au niveau I des services d’innovation de produits et de technologies, les réponses aux questions de base que vous souhaitez vous poser sur le lancement de l’innovation sont fournies dans un délai court et à un faible coût. Au niveau II, le chef de projet de Xinova aide à définir les questions relatives à l’innovation, et le réseau mondial d’innovateurs fournit des solutions exceptionnelles et solides dont les clients ont besoin. En outre, les services d’innovation de modèle d’entreprise présentent un plan pour concevoir et mettre en œuvre un nouveau modèle d’entreprise qui peut conduire à la rupture créative dans toute l’industrie avec l’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie à laquelle le client appartient.

Xinova est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.