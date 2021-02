Microsoft améliore les jeux sur Xbox Series X et S avec le FPS Boost

Publicité

La rétrocompatibilité est une notion que Microsoft tient à cœur pour ses consoles. Aujourd’hui, la société va même encore plus loin en proposant une version améliorée des anciens jeux Xbox gratuitement grâce à la nouvelle technologie FPS Boost directement embarquée dans les nouvelles consoles Series X et S.

Microsoft a pour ambition de ne pas laisser tomber les jeux sortis sur ses consoles de salons précédentes. C’est dans cet objectif que la firme de Redmond s’emploie à proposer la rétrocompatibilité des jeux d’une console à une autre. Cela permet ainsi à certains joueurs ayant sauté une génération d’en profiter sur la console la plus récente, ou bien de permettre aux joueurs invétérés de Xbox One de profiter de l’ensemble de leurs jeux sur leur Series X ou S.

Bonne nouvelle pour les personnes ayant réussi à obtenir les consoles next-gen de Microsoft, ces dernières vous pouvoir profiter d’une nouvelle technologie du nom de FPS Boost afin d’embellir les jeux rétrocompatibles de moult FPS.

FPS Boost : la nouvelle technologie qui embellit les jeux rétrocompatibles sur Xbox Series X et S

L’équipe en charge de la rétrocompatibilité chez Xbox vient de dévoiler la technologie FPX Boost. Pour faire simple, cette dernière a pour objectif d’améliorer les jeux rétrocompatibles sur les nouvelles consoles Series X et S. Ainsi, les nouvelles consoles peuvent atteindre les 60 ou bien les 120 FPS alors que le jeu était au préalable codé pour tourner en 30 FPS.

Pour réussir cet exploit, Microsoft n’a pas eu besoin des développeurs. En effet, l’équipe en charge de cette fonctionnalité a bidouillé la suite d’outils utilisés par les développeurs pour créer un jeu : Direct3D. Après quelques manipulations, la firme de Redmond a réussi à faire croire au jeu que ce dernier tournait en 30 FPS, alors qu’en réalité celui-ci affichait beaucoup plus d’images par seconde (plus de 60 FPS).

Vous l’aurez donc compris, la manipulation n’est pas simple, mais Microsoft s’emploie à déployer à l’avenir cette dernière sur de multiples licences. Pour l’instant, FPS Boost est uniquement disponible sur les jeux suivants : Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dog 2.

