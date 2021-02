PS5 et Xbox Series X : une fin des ruptures de stock cet été selon AMD

Publicité

Lancées au dernier trimestre de l’année 2020, les consoles de salon Xbox Series X|S de Microsoft et PS5 de Sony ont très vite disparu des rayons et sites de distribution. Une rupture de stock qui se prolonge et qui plonge de nombreux consommateurs dans l’incertitude totale. Après plusieurs annonces des constructeurs, invitant les amateurs des jeux vidéo à la patience, ces derniers pourraient entrevoir une fin des ruptures de stock suite à une annonce récente d’AMD.

Une annonce d’AMD qui fait renaitre l’espoir

Les amoureux des jeux vidéo et des consoles de salon sont restés sur leurs faims depuis le lancement des ‘’next gen’’ PS5 et Xbox Series X|S. La rupture de stock qui perdure constitue, en effet, une vraie frustration pour les joueurs. Ces derniers doivent guetter la moindre bonne affaire sur la toile pour essayer de se procurer un e des nouvelles consoles.

Les appels à l’espoir des dirigeants de Sony et Microsoft se succèdent. Mais, rien de concret ne semble entrevoir un dénouement proche, du moins pas avant la fin de l’année. Cependant, une récente intervention d’une personnalité d’AMD, l’entreprise fournissant des composants essentiels des PS5 et Xbox Series X|S, serait source d’espoir pour l’avenir des consoles. À en croire ses propos, la constitution de nouveaux stocks de ces composants est en cours. Ce qui pourrait permettre un retour « à la normale » après le premier semestre 2021, soit cet été dans le meilleur des cas.

Une attente qui peut se faire encore longue

Dans son intervention, la CEO d’AMD a exposé des résultats fiscaux très encourageants pour son entreprise. Mais, elle n’a pas précisé une période exacte ni le rythme auquel la reconstitution de stock des composants se faisait. Un manque de précision qui pourrait laisser planer à nouveau le doute sur la crédibilité de cette annonce. D’ailleurs la cadence de production serait inégale entre composants. Certaines sections auraient du mal à tenir le rythme pour répondre à toutes les commandes d’AMD. Elles seraient donc à la traine. Ce qui pourrait repousser le délai annoncé par la CEO. Serait-ce encore un appel au calme pour les joueurs souhaitant avoir une PS5 ou une Xbox Series X ?

