Jeff Bezos quitte son poste de PDG d’Amazon

Après 27 ans en tant que PDG du groupe Amazon, Jeff Bezos a annoncé mardi 2 février quitter ses fonctions. Il laisse sa place de PDG au directeur d’Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy.

Jeff Bezos continuera de siéger au conseil d’administration

Jeff Bezos

Dans une lettre adressée aux employés de l’entreprise, Jeff Bezos a annoncé mardi 2 février qu’Andy Jassy allait le remplacer. À 57 ans, il devrait quitter ses fonctions au troisième trimestre de 2021. L’homme le plus riche du monde restera président du conseil d’administration.

L’homme d’affaires se concentrera sur d’autres projets

Dans sa lettre, il avoue être accaparé par son poste, ce qui ne lui laisse pas de temps pour développer d’autres projets. Il souhaite également s’offrir plus de temps libre. Cependant, il se veut rassurant : « Je n’ai jamais eu plus d’énergie et il ne s’agit pas de prendre ma retraite ».

«Être le PDG d'Amazon est une responsabilité profonde, et c'est accaparant. Lorsque vous avez une responsabilité comme celle-là, il est difficile d'attirer l'attention sur autre chose. Dans le rôle de président exécutif, j'ai l'intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives. » Jeff Bezos

Jeff Bezos aimerait davantage se concentrer sur Day 1 Fund, aux fonds Bezos pour la planète, à Blue Origin, au Washington Post et à ses autres passions.

Andy Jassy à la tête d’une entreprise en plein essor

Andy Jassy aura le privilège de devenir PDG de l’entreprise alors que son chiffre d’affaires ne cesse de croitre depuis de nombreuses années. Certes, Amazon a connu quelques problèmes au début de la crise du COVID-19. Cependant, la crise sanitaire a été très profitable à la firme qui, selon les résultats publiés ce mardi, a connu un doublement de son bénéfice net au 4e trimestre 2020, à 7,2 milliards de dollars.

Andy Jassy // Photo : Mike Blake

Dans sa lettre, Jeff Bezos est très optimiste pour l’avenir du groupe «qui ne pourrait être mieux positionné pour l’avenir» «comme tout le monde a besoin de nous». Andy Jassy arrive donc dans une position extrêmement favorable. Quelle stratégie va-t-il adopter pour l’entreprise ?