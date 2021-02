Spotify augmente le tarif de son abonnement Famille

Publicité

Ce qui semblait être une rumeur depuis quelques semaines vient d’être officialisé par Spotify. L’entreprise suédoise a confirmé, il y a 24 heures, l’augmentation des tarifs d’accès au forfait Famille sur sa plateforme de distribution numérique. Les nouveaux tarifs s’appliqueront à tous les abonnés de Spotify. Mais, leur entrée en vigueur a été différée de quelques mois par l’entreprise afin de mieux préparer les utilisateurs de son service de streaming.

Hausse du Forfait Famille : une augmentation attendue

Depuis le 1er février 2021, les tarifs Spotify Famille ont subi une hausse d’un euro. Ces tarifs passent de 14,99 euros à 15,99 euros (hausse de moins de 7%). Cette augmentation avait été annoncée depuis plus de trois mois par l’entreprise et devrait arriver tôt ou tard.

Cette augmentation entre dans la politique d’amélioration des services sur la plateforme de streaming avec notamment un élargissement du catalogue et l’ajout de nombreuses fonctionnalités. Des changements qui exigent une continuité de l’innovation et des investissements conséquents. Une petite contribution des utilisateurs de la plateforme pour aider Spotify à amortir ces investissements n’est donc pas trop leur demandée. Surtout que cela leur permettra de bénéficier de la meilleure expérience possible et surtout de plus de contenu.

Augmentation du tarif d’abonnement : une mauvaise bonne nouvelle pour les familles

Cette augmentation de tarif, annoncé par Spotify ne concerne que le forfait Famille des offres. En effet, toutes les autres formules (personnelles, Duo Premium et Etudiant) restent inchangées. Une décision qui pourrait être perçue comme une politique ciblée par les abonnés à la formule Famille. Mais, ces derniers devraient plutôt y voir un moindre mal. D’abord parce que l’augmentation aurait pu être bien plus significative (près de 40%) si Spotify devrait appliquer les tarifs issus des sondages qu’elle a mené. En plus, Spotify diffère l’entrée en vigueur du nouveau tarif pour encore deux mois. Les utilisateurs Famille ont donc encore quelques semaines pour intégrer (ou non…) ce surplus à leurs dépenses mensuelles avant qu’ils ne constatent une hausse de leur facturation.

