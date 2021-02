Publicité

Après trois ans d’attente, Spotify est heureux d’annoncer aux utilisateurs de sa plateforme de distribution numérique, l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité de recommandation musicale. L’entreprise suédoise, propriétaire de ce logiciel, décrit cette nouvelle technologie comme capable de faire des suggestions de contenus musicaux à l’utilisateur par une simple analyse de la voix de ce dernier et en tenant compte de son humeur.

Spotify, une plateforme de streaming musical en symbiose avec votre état d’âme

Spotify est une plateforme d’écoute de musiques en streaming, reconnue dans le monde du numérique. Soucieuse de toujours répondre aux attentes de ses utilisateurs, l’entreprise met désormais à leur disposition une fonction qui fera de leurs envies musicales, mêmes les plus inavouées, des réalités. En effet, grâce à un algorithme de reconnaissance vocale et audio intégré, leurs voix seront analysées avec précision. L’état émotionnel, l’âge, le genre et même l’accent de l’utilisateur sont décortiqués avec minutie. Il en découlera des propositions pertinentes de musiques pour détendre vos nerfs et vous relaxer selon votre humeur du moment. Vous pourrez ainsi récupérer et décompresser après une journée stressante et harassante de travail. Après l’effort vient le réconfort, dit-on !

La musique comme meilleur moyen de relaxation ou de motivation

La musique adoucit les mœurs, dit-on ! Spotify veut surfer sur cet adage pour vous aider à vous relaxer après des moments de tensions ou à vous motiver dans de moments où vous manquer d’inspiration. Tout ceci vous est possible en accédant à la nouvelle fonctionnalité de recommandation musicale de Spotify. Vous n’aurez pas à préciser ce dont vous avez envie à un moment quelconque où vous souhaitez écouter de la musique. Votre simple voix, à travers une phrase, un mot, suffit pour que des contenus musicaux, très pertinents vous soient suggérés par l’application, en fonction de la situation. Mais, cette analyse trop précise peut-être sujet à questionnement et mérite réflexion. Spotify ne synchroniserait-elle pas sa plateforme avec celles des messageries instantanées pour accéder aux données personnelles des utilisateurs ? On espère obtenir une réponse claire dans les jours à venir.

