Apple lance une extension Chrome : Mots de passe iCloud

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’écosystème d’Apple, l’entreprise à la pomme vient de lancer une extension pour Google Chrome. Du nom de Mots de passe iCloud, cette dernière vous permettra d’accéder au Trousseau d’accès renfermant vos précieux identifiants sur le navigateur sous Windows ou MacOS.

De façon surprenante, Apple propose désormais une extension à un de ses services sur un navigateur concurrent. Publiée ce dimanche soir sur le Chrome Web Store, ce nouvel utilitaire donne accès au célèbre gestionnaire de mots de passe présent sur l’ensemble des produits à la pomme : le Trousseau d’accès.

Mots de passe iCloud : le trousseau d’Apple arrive sur Chrome

Du nom de Mots de passe iCloud, cette nouvelle extension proposée par Apple promet d’avoir un succès grandiloquent chez les utilisateurs de produits Apple. En effet, le nouveau service va permettre aux utilisateurs d’avoir directement les identifiants enregistrés dans leur trousseau d’accès sur le navigateur Google Chrome.

Pour rappel, cet utilitaire directement présent dans les systèmes d’exploitation d’iOS, iPadOS et MacOS fonctionne comme un gestionnaire de mots de passe. Il permet ainsi de stocker l’ensemble des informations de connexion à des sites internet ou votre réseau Wi-Fi par exemple.

Grâce à l’extension Mots de passe iCloud pour Chrome, Apple simplifie le partage de ces informations avec le navigateur de Google. Ainsi, les identifiants et mots de passe seront directement pré-remplis sur le navigateur et synchronisés, que ce soit sur la version du logiciel tournant sous Windows ou MacOS. On note aussi que l’utilitaire permettra de générer des mots de passe sécurisés pour améliorer la protection de vos comptes.

Petite subtilité tout de même pour les personnes utilisant un PC sous Windows 10, il sera nécessaire d’avoir le logiciel iCloud (version 12.0) en plus pour faire fonctionner l’extension sous Google Chrome.

