Lors d’un événement retransmis en direct, le PDG de la firme HONOR a dévoilé la nouvelle stratégie de la marque pour 2021 tout en annonçant un nouveau smartphone haut de gamme, le View 40 5G. C’est un lancement audacieux pour l’entreprise devenue indépendante depuis novembre 2020, suite à sa revente par Huawei à une quarantaine d’entreprises chinoises.

Une nouvelle stratégie de marque pour 2021

Lors de l’événement, George Zhao a présenté la nouvelle ligne directrice de HONOR, qui repose sur trois piliers : All Scénario, All Channels and All People (tous les scénarios, tous les canaux, pour tous). La marque fait également peau neuve avec son nouveau slogan « Go Beyond » (surpasser, aller de l’avant) qui souligne l’envie de l’entreprise à se tourner vers le futur, sans les sanctions américaines. HONOR veut à présent créer un nouvel univers intelligent et accessible à tous, tout en continuant dans la stratégie de produits « 1+8+N ».

Honor souhaite également renforcer son pôle R&D, bien qu’il soit déjà extrêmement important. La R&D représente en effet la moitié de l’effectif des 8000 employés de la société. L’objectif de la marque est clair : miser sur la qualité et la fiabilité de ses produits, tout en restant proche de ses clients… Serait-ce une manière de les « reconquérir », maintenant que la marque s’est libérée des sanctions américaines ?

Un renouveau sans embargo

La marque devenue indépendante est désormais libre, et compte bien en profiter. En effet, Honor a déjà annoncé le partenariat avec AMD, Intel, MediaTek, Microsoft, Qualcomm, Samsung, et Sony. Cela signifie qu’Honor pourra s’appuyer sur ces équipementiers pour proposer par exemple des ordinateurs avec processeurs AMD ou Intel, mais également Windows 10. Les capteurs photos des smartphones pourraient aussi être fournis par Sony, ou encore les écrans par Samsung. Effectivement, ce n’était plus possible depuis l’embargo américain lorsque Honor était rattaché à Huawei.

Honor View 40 : le retour tant attendu des services Google

La marque chinoise a dévoilé son tout premier smartphone depuis la fin de l’embargo américain en novembre. Il s’agit du Honor View 40, smartphone haut de gamme tournant avec le SoC Mediatek Dimension 1000, qui supporte bien évidemment la 5G. Mais la principale nouveauté, qui ravira grand nombre de ses clients, est le retour des services Google. Cela signifie l’accès au Play Store, à YouTube, Gmail, Maps, etc. « Nos prochains smartphones intégreront les GMS (ndlr : Google Mobile Services ) » a annoncé la marque.

Le smartphone est pourvu d’une belle dalle OLED incurvée de 6,72 pouces qui couvre l’ensemble de l’espace colorimétrique DCI-P3. De plus, nous retrouvons un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le support de HDR10 avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Une batterie de 4000 mAh alimente le smartphone. Elle supporte la Super Charge 4 de 66 Watts – une technologie propriétaire. Honor annonce une charge de 60% en 15 minutes. Pour une charge complète, il ne faudra que 35 minutes. La charge sans-fil 50W vient compléter la fiche technique solide.

Enfin, coté photo, le smartphone propose un module à cinq capteurs dont un objectif principal de 50 mégapixels. Le poinçon en haut à gauche de l’écran comporte deux capteurs différents.

En Chine, le Honor View 40 existe en deux versions. Les prix en yuans et hors taxe, révèlent un smartphone haut de gamme assez « abordable » :

Honor V40 5G (8+128GB) : 3599 yuans (457 euros, hors taxes)

Honor V40 5G (8+256GB) : 3999 yuans (507 euros, hors taxes)

Arrivera-t-il à trouver sa place face à tous ses concurrents ?