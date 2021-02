WhatsApp tente encore une fois de rassurer ses utilisateurs

Publicité

Rien ne s’arrange pour WhatsApp au fur et à mesure des jours. L’entreprise essaie encore une fois d’attiser la polémique de ces dernières semaines. Pour cela, l’entreprise a directement utilisé la section Statut de son application afin de rassurer ses utilisateurs.

En ce début d’année 2021, WhatsApp a eu la très mauvaise idée de changer les conditions d’utilisation de son service de messagerie. Ainsi, on pouvait y lire que certaines informations seraient désormais partagées avec Facebook. Ces quelques lignes ont rapidement fait réagir les utilisateurs. En effet, ces derniers ont rapidement déserté le service de messagerie pour aller rejoindre des solutions plus respectueux de la vie privée et des données personnelles. WhatsApp tente ainsi depuis un moment de rassurer ses utilisateurs.

Tant bien que mal, WhatsApp essaie de rassurer

Sous le joug de la colère des utilisateurs, WhatsApp est en ce moment même fortement dans la panade. Après avoir modifié ses conditions d’utilisations, le service de messagerie instantanée tente de renouer la confiance auprès de ces derniers. Cependant, la tâche ne semble pas du tout facile étant donné l’énorme bruit médiatique que cela a fait ou même les sanctions prises par l’UE par exemple.

Afin de rassurer les utilisateurs de son service, WhatsApp a déjà plusieurs fois joué de méthodes de communication très transparentes sur la gestion des données. Après une FAQ expliquant précisément tous les changements apportés via ces nouvelles conditions d’utilisation, l’entreprise avait même fait le choix de retarder la mise en place de cette dernière afin de pallier à la désinformation de ses dernières semaines.

Nous découvrons ainsi le premier geste allant dans ce sens. WhatsApp a en effet introduit dans la section Statut de l’application quelques slides permettant de préciser ses engagements vis-à-vis du respect de la vie privée.

Le célèbre média The Verge a d’ailleurs interrogé un porte-parole de WhatsApp à propos de ces messages publiés dans la section Statuts. Ce dernier explique « Il y a eu beaucoup de désinformation et de confusion après notre récente mise à jour et nous voulons aider tout le monde à comprendre les faits derrière la façon dont WhatsApp protège la vie privée et la sécurité des gens. »

L’homme ajoute « À l’avenir, nous allons fournir des mises à jour dans l’onglet Statut afin que les utilisateurs reçoivent des informations directement de WhatsApp. Notre première mise à jour rappelle que WhatsApp ne peut pas voir vos messages personnels, pas plus que Facebook, car ils sont protégés par un chiffrement de bout en bout ».

