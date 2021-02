Surprise, Apple dévoile sa nouvelle Apple Watch !

Publicité

C’est tout nouveau ! Apple vient d’annoncer sa nouvelle version de l’Apple Watch Series 6. La version »Black Unity ».

Annoncée il y a quelques heures, cette nouvelle montre Apple Watch édition »Black Unity » et son bracelet assorti célèbrent un symbole unissant les populations de la diaspora africaine.

Comme annoncé sur le site d’Apple, l’entreprise soutien en effet des associations spécialisées dans la lutte contre les inégalités raciales et pour promouvoir la justice :

Apple soutient les organisations suivantes. Dont l’objectif est de promouvoir la justice et l’égalité raciale : Black Lives Matter Support Fund via la Tides Foundation ; European Network Against Racism ; International Institute on Race, Equality and Human Rights ; Leadership Conference Education Fund ; NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc. ; et Souls Grown Deep.