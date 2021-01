Publicité

Les consoles de salon Xbox Series X|S et PS5, respectivement de Microsoft et Sony, ont été lancés en grande pompes en fin d’année dernière. Force est de constater que plus de deux mois après leurs sorties, de nombreux consommateurs restent sur leurs fin quant à l’accessibilité de ces jeux. Malgré des messages d’espoir provenant de certains dirigeants des maisons de construction, les jours à venir ne semblent pas rassurer sur une amélioration de la situation. De nombreuses raisons (endogènes et exogènes) justifieraient cette pénurie.

Une pénurie qui était pressentie

La PS5, dont le test complet est à retrouver, et la Xbox Series X|S, deux consoles « du futur », se font de plus en plus rares dans les magasins comme sur les sites marchands. C’est situation n’est pas une surprise pour de nombreux analystes. En effet, Sony et Microsoft avaient lancé un avertissement, à l’attention des consommateurs, sur l’impact que pouvait avoir le faible régime de fonctionnement des usines chinoises de fabrication. Néanmoins, les perspectives d’une atténuation de la crise sanitaire liée au COVID-19, laissaient espérer des constitutions de stocks en début d’année 2021. C’était sans compter sur une résurgence de la pandémie dans certains pays. Ce qui a provoqué la pénurie du substrat ABF, indispensable dans l’élaboration des processeurs AMD. L’entreprise AMD, conscient de l’importance de son composant se livre même à de la surenchère. Ce qui pourrait faire durer encore la pénurie.

A quand la fin de cette pénurie ?

La pénurie des consoles PS5 et Xbox Series X|S perdure depuis leurs lancements en novembre 2020. Sa permanence pourrait laisser penser à une théorie du complot entre constructeurs pour mieux vendre. Mais, les prises de parole régulières des dirigeants ne militent pas en faveur de cette thèse. Tout serait donc mis en œuvre pour accélérer la cadence dans les usines afin que les stocks de PS5 et Xbox Series X|S soient reconstitués le plus tôt possible. Certains analystes tablent sur la fin du mois de janvier 2021 au plus tôt en se fiant aux informations données par les constructeurs. D’autres ne voient pas ces stocks reconstitués avant la fin d’année 2021 quand ils se basent sur les réalités du marché.

