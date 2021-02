Foot Ligue 1 : Canal+ déploie une nouvelle chaine TV

Publicité

Après l’incapacité de MediaPro à honorer ses engagements concernant les droits télé du championnat français de football, la ligue était contrainte d’accepter l’offre de Canal+. La chaîne de diffusion française, profitant du second fiasco de MediaPro avec l’arrêt de Téléfoot, a annoncé dans la foulée la création d’une nouvelle chaîne TV. Il s’agira d’une chaîne digitale qui diffusera de grandes affiches de chaque week-end de la ligue 1. Elle sera lancée très bientôt pour mieux servir ses abonnés.

L’arrivée d’une nouvelle chaîne dédiée à la ligue 1

Quelques jours après s’être vu attribuer les droits de diffusion de la ligue 1, suite à la défaillance du groupe sino-italien MediaPro, Canal+ annonce qu’elle lancera une chaine digitale. La nouvelle chaîne sera accessible via MyCanal exclusivement consacrée au matchs de l’élite du championnat français de football. Les téléspectateurs pourront, dans peu de temps, des affiches intégrales de foot en direct ou en différé de la ligue 1 Uber Eats. Il y aura également des émissions et plateaux reporters animés par des consultants de Canal+. Le groupe explique que cette nouvelle chaine participerait à alléger ses programmes, vu que la recuperation des droits TV suite au desengagement de MediPro pouvait causer leur chamboulement.

Une possible révision des programmes

L’acquisition des droits TV exclusifs de la ligue 1 Uber Eats par Canal+ n’était certainement pas au programme de la chaîne cryptée française. Et ce nouvel engagement pris pourrait influencer les programmes déjà établis. En effet, on devrait assister à l’arrêt des émissions omnisports, les dimanches au profit du rallongement de la séquence débrief du Canal Football Club. En dehors de cette modification, mineur, annoncé tous les autres programmes préétablis avant cette récupération de droits TV devraient être maintenus. Canal+ souhaite offrir, à travers sa nouvelle chaîne digitale, une option supplémentaire à ses abonnés de vivre et respirer un peu plus le football.

