Test – Amazon Fire TV Stick Lite : une nouvelle vie à votre TV

Après 2 déclinaisons de clés HDMI pour téléviseur, Amazon est revenu en 2020 en proposant le Fire TV Stick Lite pour lire son contenu sur sa TV vieillissante. Que vaut cette clé face à la concurrence et ses deux grandes soeurs ? Réponse dans ce test !

Pour qui, pourquoi ?

Produit disponible sur Découvrez Fire TV Stick Lite avec télécommande vocale Alexa | Lite (sans boutons de contrôle de la TV), Streaming HD, Modèle 2020

Voir l'offre 29,99 €

Si vous ne connaissez pas la gamme Fire TV d’Amazon, c’est simple : le Fire TV Stick Lite est une clé HDMI qui se branche dans une télévision, un quelconque écran ou encore un projecteur, afin de lui rajouter une interface connectée. C’est également pratique dans le cas où vous n’avez pas de prise TV à proximité, dans une chambre par exemple.

Installation, prise en main et utilisation

L’installation est extrêmement simple : il suffit de brancher le Stick dans un port HDMI de votre écran. Dans certains cas, il sera néanmoins nécessaire de relier, via un câble Micro USB, la clé à une alimentation externe, si le port HDMI ne délivre pas assez de courant. Mais tout est fourni dans la boite. Le premier démarrage est extrêmement intuitif : la télécommande est automatiquement appairée. Après s’être connecté à son réseau WIFI et son compte Amazon, le TV Stick Lite est prêt.

Le catalogue d’applications est très bien garni, on y retrouve Youtube, Netflix, Prime Vidéo, Molotov… Des jeux sont également présents. En effet, il est possible de connecter une manette en Bluetooth, mais les performances ne seront guère supérieures à un smartphone d’entrée de gamme. La lecture de contenu audio et video est aussi possible avec notamment Deezer, Spotify, VLC.

A l’usage, nous n’avons rencontré aucun bug, l’interface Fire OS est fluide et agréable à utiliser. La navigation est aisée, réactive avec la télécommande avec commande vocale Alexa intégrée. Nous regrettons le fait que le contrôle du volume ne soit pas disponible avec cette version. Il faudra passer par la télécommande de la télévision.

Le Fire TV Stick Lite face à la concurrence

Aujourd’hui, il existe de nombreuses solutions pour lire son contenu : Chromecast, Xiaomi Mi TV Stick, Apple TV… Mais également d’autres versions dans la gamme Amazon. Ces alternatives proposent des fonctionnalités plus avancées : la gestion du volume, la 4k, plus de puissance.

Conclusion

Le Fire TV Stick est une bonne clé de streaming très peu onéreuse qui conviendra à la plupart des utilisateurs, c’est pourquoi nous vous la recommandons. Si vous avez besoin de fonctions un peu plus poussées, d’autres appareils existent mais le Stick Lite est le plus abordable. Vous pouvez le retrouver sur Amazon pour un prix de 29,99 euros, mais il bénéficie régulièrement de promotions.

