PS5 : un nouveau bug vous empêche de jouer aux bons jeux

Après la crise de la pénurie dont elle fait l’objet depuis son lancement en novembre 2020, la PlayStation 5 fait est confrontée à une nouvelle polémique lié à sa fonctionnalité. La prestigieuse console « next-gen » de Sony serait touchée par un bug qui favoriserait le téléchargement de mauvais jeux au détriment de jeux légaux reconnus par l’entreprise japonaise.

Un bug sur PS5 conduirait à télécharger de mauvais jeux

Depuis plusieurs jours, des utilisateurs de la PlayStation 5 se plaignent de la présence d’un bug dans le catalogue de la console. Ce bug substituerait le téléchargement des mauvais jeux à celui de bons jeux. En effet, selon de nombreux témoignages recueillis sur les réseaux sociaux et sites de développeurs de jeux vidéo (GameReactor et Werewolf), c’est l’édition complète de Nioh qui est téléchargée en lieu et place de FIFA 21. Le jeu Apocalypse-Earthblood aurait, quant à lui, disparu du catalogue des jeux payants. On aurait aussi relevé la fusion des fiches de jeux entre Days Gone et Earthblood DLC. De son côté, Control Ultimatum Edition rencontrerait des problèmes de téléchargement. Ces dysfonctionnements restent tout de même propres à la version PS5 de Sony. Aucune version antérieure ne semblerait rencontrer ces problèmes de fonctionnalités.

Des mécontentements à venir des utilisateurs face à la situation

Les pages de jeux et liens de téléchargement connaissent un bouleversement chez de nombreux utilisateurs de la PS5. Les commandes d’installation et de téléchargement de jeux, présents dans la bibliothèque, seraient mélangées. Ce qui empêcherait les joueurs d’accéder aux jeux vidéo souhaités. Ce nouveau bug, qui ne serait pas la première, au niveau de la console de salon de Sony pourrait être source de mécontentement au niveau des utilisateurs qui y sont confrontés. Certains d’entre ces derniers auraient d’ailleurs porté plainte contre l’entreprise nippone qui n’a toujours pas communiqué sur le sujet. Mais, les victimes devraient tout de même prendre leur mal en patience et comprendre que ce dysfonctionnement est inéluctable dans les débuts de toutes nouvelles consoles.

