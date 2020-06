Conférence Sony PS5, nouvelles fonctionnalités Google Maps et Xiaomi Mi Band 5 – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (9 juin). Au programme aujourd’hui, bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, nouvelle date conférence Sony PS5 et Google Maps ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Maps vous aide lors de vos déplacements post déconfinement

Face à la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises se sont adaptées à la situation. Nous l’avons notamment vu avec Google Meet ou même Facebook Messenger Rooms. C’est désormais au tour de Google Maps ! Pour mieux se protéger pendant le déconfinement, le service vient de gagner plusieurs fonctionnalités. Désormais, si vous planifiez un itinéraire, l’application vous alertera si elle est impactée par des restrictions du COVID-19. Ensuite, Google a aussi facilité la participation des utilisateurs dans la gestion des heures de pointe. Ainsi, cette gestion en temps réel permettra d’éviter les stations remplies. Bien sûr, les données collectées auprès des utilisateurs sont anonymes. Enfin, il y aura également une nouvelle fonctionnalité pour l’Israël, en Indonésie, aux Philippines, aux États-Unis et en Corée du Nord. Désormais lorsqu’un utilisateur se rendra dans un centre de dépistage du COVID-19, Google Maps indiquera les critères d’admissibilité ainsi que les instructions liées au lieu.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, Sony reportait sa conférence de présentation de la PS5. Cela faisait suite au mouvement social qui a suivi le meurtre de Georges Floyd. Le constructeur nippon ne jugeait pas, à juste titre, que la présentation de sa future console soit opportune. Prévu pour demain à 22h, heure française, Sony nous dévoilera des informations sur les jeux de la PS5. Un casque audio est recommandé par la marque pour profiter au mieux de l’événement. L’expérience sonore serait alors préférée à l’expérience visuelle de cette conférence. Car bien que le flux de l’événement soit en 1080p, il ne faudra pas se baser sur la qualité d’images des jeux vidéos présentées, la PlayStation 5 possédant, selon les rumeurs, la possibilité de faire tourner les jeux en 4K et 60 FPS.

Le Xiaomi Mi Band 5 se dévoile avant l’heure

Dans la famille des bracelets connectés, je demande le Xiaomi Mi Band 5 ! Depuis l’excellent Mi Band 3 du chinois, la famille s’est agrandie avec le Mi Band 4, et maintenant le 5. Le 4 ayant apporté comme principale nouveauté l’écran couleur, celui devient maintenant encore plus connecté et intelligent. Le design est le même à peu de choses près. De nouvelles pratiques sportives sont ajoutées aux fonctionnalités du bracelet (corde à sauter, yoga, machine elliptique, lever de poids et rameur) pour mieux suivre vos performances. Aussi capable de détecter un stress important, il peut suivre la santé féminine et contrôler l’appareil photo de votre smartphone. Compatible NFC selon les versions, plusieurs coloris sont disponibles.

En bonus, Amazon Alexa est embarqué pour vous faciliter le quotidien. Le Xiaomi Mi Band 5 devrait être officialisé le 11 juin prochain. En attendant, sa fiche produit a fuité sur Gearbest, a un prix de 36 €.

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti