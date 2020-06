Présentation du Doogee s88 pro : Le nouveau guerrier tout terrain

Doogee, l’enseigne chinoise réputée pour ses téléphones tout terrain présente son nouveau rugged-phone le S88 Pro. Il s’agit donc d’un appareil de milieu de gamme à la fiche technique intéressante. Cet indestructible aux allures de robot guerrier en phase finale de développement continue d’ouvrir la voie aux appareillages perfectionnés pour ce segment de téléphones solides. Découvrons la bête.

Doogee S88 Pro

Présentation du Doogee S88 Pro

Le smartphone Doogee S88 Pro reprend les standards attendus pour un appareil de cet acabit. Il est propulsé par un processeur Mediatek Helio P70, soutenu par 6 Gb de RAM et 128 Gb de stockage interne. Celui-ci fonctionne avec Android OS 10. Une batterie Li-Ion 10000 mAh, vient alimenter cet ensemble. Il dispose également d’un écran IPS 6,3 pouces avec une résolution 1080 x 2160 px.

Présentation du S88 Pro

Outdoor et polyvalent

Nous retrouvons donc l’identité propre à l’enseigne Doogee dans ce S88 Pro. Des bordures aux allures de pneus de 4X4. Une classification IP 68/69K permettant à cet appareil de supporter des chutes de 1,50 m et une étanchéité jusqu’à 2 m. Également intéressant, son écran de 6,3 pouces Gorilla Glass lui permet de résister aux gouttes et aux rayures quotidiennes. Avec un contraste de 1500:1, une densité de pixels de 410 PPI et une résolution de 1080 X 2340, il devrait être satisfaisant en qualité et confort visuel.

IP 68/69K

Le S88 Pro dispose également d’un logiciel de survie qui en fait non seulement un téléphone robuste, mais aussi un téléphone professionnel pour les amateurs de randonnée. Les applications disponibles sont idéales pour les randonneurs aventureux, notamment une boussole, un sonomètre, une mesure de la hauteur, une loupe et bien d’autres applications essentielles pour les activités.

S88 Pro taillé pour l’aventure

Rétroéclairage et écran LED

Le rétroéclairage LED unique qui se trouve sous le verre trempé translucide noir est la conception pionnière du DOOGEE S88 Pro. Il fonctionne et s’allume pour les appels, les messages, la musique et autres notifications. Par exemple, le rétroéclairage LED est bleu pour les messages et les appels, rouge pour les autres notifications et peut-être bleu/vert/rouge pour la musique.

Système LED

Côté photo

Le S88 Pro intègre une triple caméra arrière SONY de 21MP+8MP+8MP. Le capteur principal SONY IMX230 de 21MP, un objectif ultra grand-angle de 8MP 130° et un objectif macro de 8MP pour offrir une qualité et une expérience de photographie de premier ordre. De plus, la puce SONY IMX230 dotée d’une intelligence artificielle qui permet un traitement rapide de l’image. Elle est également dotée d’un HDR intégré pour les photos haute résolution et les vidéos 4K lors de scènes sombres ou nocturnes. L’objectif ultra grand-angle de 130° élargit la vision des images pour capturer efficacement toute une scène dans une seule image.

un air de nature

En plus de l’appareil photo arrière, le S88 Pro comprend également un appareil photo Samsung S5K3 16MP selfie avec un objectif grand-angle de 80°. Nous retrouverons certainement les filtres de portrait proposés par la firme. Ceux-ci permettant donc de lisser et améliorer les traits en vue de post sur les réseaux sociaux.

Batterie et chargement sans fil inversé

Le Doogee S88 Pro de pare d’une énorme batterie de 10 000 mAh. C’est également le fer de lance de ce smartphone. La batterie peut fournir 10 à 15 jours d’utilisation normale. Nous trouvons donc une autonomie de 900 heures en veille et de 23 à 45 heures en conversation. Il est idéal pour rester connecté en déplacement. En outre, le S88 Pro est doté d’un système de charge sans fil inversé de 5 W. Ce qui lui permet de charger d’autres appareils sans câble, pour un confort optimal.

Charge inversée

Pour une sécurité renforcée, le S88 Pro comprend à la fois la reconnaissance faciale ainsi que la NFC. Nous retrouverons également un lecteur d’empreintes latérale.

Le Doogee S88 Pro bientôt disponible

Annoncé officieusement autour du mois de juillet 2020, Le Doogee S88 Pro ne devrait pas laisser indifférents les amateurs de téléphones racés et résistants présents sur le marché. Il devra cependant se faire une place en poussant du coude la concurrence telle que le Armor 3 W/WT, le Blackview BV 9500 Pro ou encore ceux de la gamme Crosscall. Son prix de vente devrait se situer autour de 250 €.