Crosscall Core : Des smartphones et une tablette bientôt sur vos bureaux

Crosscall est passé maître dans l’innovation de ses appareils outdoor. En effet, l’entreprise basée à Aix en Provence s’était démarquée de la concurrence avec son Trekker x4, le premier appareil Outdoor équipé d’une caméra d’action. Ce 5 Février, Crosscall présente lors d’une keynote sa nouvelle gamme Core. Des nouveautés et pour la première fois, une tablette. La gamme bénéficie maintenant d’une garantie de 3 ans sur tous les smartphones de la série Core.

Pourquoi une gamme Core ?

Lorsque l’on reprend les caractéristiques du Trekker X4, on arrive à se demander ce qu’il est possible de faire de nouveau en terme d’innovation. Crosscall ne propose pas d’évolution de la série Trekker mais nous présente une nouvelle gamme Core. En effet, l’objectif de celle-ci est de pouvoir présenter une gamme de téléphones résistants au plus large public. Celle-ci s’adapte aux sportifs et également au monde professionnel ou militaire.

Les récents accords signés pour équiper les agents contrôleurs SNCF de Trekkers X4 ainsi que d’autres entreprises prouvent que la demande est réelle. La possibilité de la gamme Core est de permettre d’équiper une flotte avec des appareils solides et performants garantie 3 ans. Des innovations techniques sont apportées en matière de sécurité, de performance et de résistance. Quatre modèles sont donc présentés. Les Core M4 Et M4 Go, le X4 et une innovation, la tablette T4. Toute la série est de plus compatible avec les équipements X-Link. Ceux-ci permettent une utilisation optimale du téléphone dans toutes les situations.

La gamme Core

Nous avons en premier lieu un téléphone robuste adapté à un public professionnel ou à une flotte d’entreprise. Il s’agit du Core M4. C’est un appareil de 5 pouces au ratio d’écran de 18:9. Il fonctionne grâce à un processeur Qualcom 215 avec une capacité de mémoire de 2/32 Go extensible via micro SD. Une batterie de 3000 mAh permet une autonomie journalière très convenable.

Ce M4 dispose également d’un capteur photo arrière de 12 MP et 2 à l’avant. Bien entendu, la génétique Crosscall en terme de résistance et de polyvalence est présente. Une version plus légère destinée aux flottes d’entreprise est la version M4 GO. Celle-ci est équipée de la version plus allégée Android Go et est reconnaissable à sa couleur grise anthracite. Les capacités de mémoire et de photographies restent, elles, inchangées. Le Core M4 est vendu au prix de 299.90€, Le M4 Go lui, est à 219.90 €.

Performant et multitâches

Pour les professionnels ou particuliers recherchant des appareils plus performants, le Core X4 fait son entrée. Nous avons en effet un appareil de 5,45 pouces ayant un ratio d’écran de 18:9. Ce choix de taille d’écran se motive par la possibilité et la facilité de pouvoir l’utiliser à une main. Le processeur Qualcomm 450 pilote ce CX4, il utilise 3/32 GO de ram/rom et une batterie de 3850 mAh sous Android 9. Le côté photo n’est pas de reste puisque celui-ci embarque un capteur de 48 MP Fusion 4. C’est un procédé permettant d’associer des pixels ensemble afin qu’ils soient plus grands et plus lumineux.

La possibilité d’utiliser deux cartes Sim en plus d’une extension de mémoire par micro SD ne laisse pas de place aux compromis. Le capteur d’empreintes est également présent ainsi qu’un bouton programmable. Celui-ci pourra par exemple être paramétré pour une utilisation talkie-walkie. Pour les sportifs ou travailleurs isolés, il est également possible de configurer ce bouton pour envoyer immédiatement une alerte en cas de difficulté. Bien entendu, cet appareil répond aux dernières normes de protection identitaire de l’esprit Crosscall. Le prix de vente conseillé de ce Core X4 est de 449,90€.

La belle surprise

Nous avons enfin la grosse innovation inattendue. Pour la première fois Crosscall présente une tablette outdoor. Celle-ci est la première tablette du marché certifiée AER (Android Enterprise Recommended) par Google. La Core T4 est donc une tablette tactile de 8 pouces présentant un ratio d’écran de 16:10. Celle-ci se classifie comme ses confrères IP 68 et répond aux normes militaires MIL STD 810G. C’est-à-dire que la CT4 est résistante entre autre a une immersion jusqu’à 2 m de profondeur et aux chutes d’une hauteur de 1,50 m.

Cet appareil embarque une batterie de 7000 mAh ainsi qu’une connexion 4G + en plus du WIFI. Nous trouvons également un capteur photo de 13Mp. Elle s’équipe bien entendu de la connectivité X-link comme sur tous les appareils de la gamme. Cet équipement adaptatif permet d’utiliser cette CT4 aussi bien en GPS auto/moto ou en utilisation au poignet en soutien tactique. Posée sur son support de charge et de transfert X-Dock, elle sera également un atout au bureau. Cette tablette Core T4 es disponible en pré-vente sur le site Crosscall au prix de 499€.

Du nouveau sur les accessoires X-link

Afin que les équipements accessoires Crosscall deviennent des auxiliaires importants, la gamme X-link a elle aussi évoluée. X-link est le système de fixation et de transfert d’énergie propre à la gamme Crosscall. Elle équipe en effet les appareils des familles Core, Action et Trekker. Ces systèmes permettent de proposer une fixation magnétique efficace couplée à une action mécanique pour les activités les plus périlleuses. Sur la quinzaine d’accessoires X-link déjà présents, le X-dock, socle de charge et de transfert d’informations bénéficie d’un lifting avec des lignes plus fines et adaptées à un bureau par exemple. La X-Power bénéficie elle aussi d’une optimisation de puissance et de forme. Une version plus solide des X-car et X-bike permettant également la charge des appareils, T4 compris.