Crosscall et la SNCF vont voyager ensemble !

La marque française Crosscall spécialisée dans les smartphones ultra-résistants, fait une entrée remarquable sur les marchés publics. En effet, elle remporte un appel d’offre lancé par la SNCF, pour une durée de 3 ans.

À propos de Crosscall ?

Spécialiste du mobile ultra-résistant, Crosscall fait depuis 10 ans le bonheur des sportifs de l’extrême et autres amateurs d’activité. Crosscall intensifie également sa présence sur les marchés professionnels. Grâce à sa gamme de smartphones ultra-résistants, étanches et dotés de batteries longue durée.

Pour info, l’ex start-up d’Aix-en-Provence, affiche un chiffre d’affaires de 71,6 millions d’euros pour son exercice 2018-2019.

La SNCF embarque Crosscall

L’appel d’offre de la SNCF constitue un véritable enjeu économique pour Crosscall. La signature de ce contrat pour une durée de 3 ans, représente une commande de 21 500 exemplaires du Trekker-X4 (le best de la marque). Cela est une véritable reconnaissance du savoir-faire technologique.

Sur un marché de dimension nationale, voire internationale, c’est une mise en lumière significative de la marque française par l’un des services publics les plus importants du pays.

Comment cela va se passer ?

Concrètement, la nouvelle flotte Crosscall sera déployée auprès de certains agents. Tel que de la Relation Client Voyages TGV, TER et Intercités, les contrôleurs de trains, les agents d’escale, ceux en charge de la gestion de groupe et ceux responsables de la relation distance.

Il s’agit donc du personnel naviguant mais aussi du personnel à quai chargé d’orienter et d’informer les voyageurs en gare. De plus, les formateurs métiers de la SNCF seront également équipés avec un Crosscall Trekker-X4.

800 agents vont être équipés durant une première phase pilote, courant novembre 2019. Afin que l’ensemble des agents soient équipés en avril 2020, des forums d’informations sont prévus dans 18 villes.

Le témoignage du président et fondateur de Crosscall

« La signature de ce contrat avec SNCF pour une durée de 3 ans marque une véritable étape dans le déploiement de la marque sur le marché professionnel, qui représente un axe stratégique et un véritable relai de croissance pour le développement de Crosscall. Nous sommes toujours aussi enthousiastes devant le succès grandissant de notre pépite française. Celui-ci nous conforte dans notre volonté de proposer des produits uniques, correspondant à des usages auxquels aucun smartphone classique ne répond, et privilégiant la durabilité. Cette collaboration avec un service public aussi important que la SNCF représente l’aboutissement de 10 ans de travail sans relâche, pour faire de Crosscall la marque qu’elle est devenue aujourd’hui, s’exportant dans plus de 16 pays et désormais référente sur le marché BtoB »

Nous, on dit Cocorico et bon déploiement à Crosscall avec la SNCF !