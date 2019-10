BassMe : Le caisson de basses portatif est disponible !

BassMe, jeune start-up de Perpignan, révolutionne le monde des loisirs numériques avec le premier caisson de basse personnel et portatif. Celui ci va permettre, pour 129 euros, de transporter le son dans une autre dimension : celle du ressenti.

À l’heure actuelle, la majorité des contenus de divertissements multimédias intègrent des contenus sonores de plus en plus pointus afin de donner une dimension supplémentaire à des images de haute définition. Malheureusement, ceux ci ne sont pas exploités à leur potentiel maximum. En effet, les fabricants de casque et de système audio portatif sont conscients de ce problème. Ils rivalisent d’innovation pour proposer des casques performants et immersifs.

Le BassMe se positionne de façon naturelle sur l’épaule et retransmet les basses directement dans le corps

Description du BassMe

Pour pouvoir écouter la musique, apprécier un film ou se plonger dans un jeux vidéo, vous devez ressentir le son. BassMe a créé le caisson de basse portatif. Celui ci émet les vibrations là où elles sont le mieux ressenties, directement sur la cage thoracique. L’effet est immédiat, on se retrouve avec une onde sonore tactile et puissante dans tout le corps. Plus besoin d’augmenter le volume, les sensations sont là.

Son fonctionnement

Ce module BassMe ergonomique vient se placer de façon naturelle sur l’épaule. Une fois en place, le caisson de basses de 26 W retransmet les basses medium et profondes et le corps émet la résonance. Celui ci se relie à tout équipement de jeux, console ou PC, pour être au cœur de l’action. Mais également à tout appareil audio disposant du Bluetooth ou d’un câble audio. Son autonomie de 6h permet une bonne utilisation journalière.

Pour qui a été conçu le BassMe ?

Tout le monde est concerné par cette révolution auditive. En effet, le principe de résonance des basses augmente le ressenti sonore. Il n’est plus nécessaire de devoir monter le volume. Les plus jeunes donc se trouvent préservés des troubles auditifs liés au port du casque.

Les gamers trouveront dans le BassMe une immersion profonde dans le jeux. En effet, les sensations de conduite seront décuplées par les sonorités du moteur. Et également les coups de feu ou impact de balles prendront un effet réel et ressenti.

Les mélomanes retrouveront la musique dans toute sa profondeur. La même que celle appréciée dans les concerts. Là où les basses sont présentes et perforantes.

Sans oublier bien sûr les cinéphiles. Vos perceptions seront décuplées durant les scènes d’action. Que ce soit devant la télé ou au Cinéma.

Au cinéma ou devant la télévision, une expérience d’écoute augmentée

Prêt à l’achat ?

Voici donc le chaînon manquant entre le casque audio mobile et le home cinéma. Serez vous prêt à vous immerger dans de nouvelles sensations sonores ? Le BassMe est maintenant disponible à la vente pour la somme de 129 euros.