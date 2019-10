League of Legends : de nombreuses annonces pour son 10ème anniversaire

League of Legends, qui siège maintenant depuis plusieurs années avec la couronne du jeu gratuit le plus joué, va bientôt fêter ses 10 ans d’existence. Pour célébrer cet événement spécial, le studio a réservé un assez grand nombre de révélations, qui ont été dévoilées le mercredi 15 octobre. Pour l’instant, voici la vidéo récapitulative des dix dernières années de League.

À travers une vidéo épique, l’équipe de LoL a fait un grand nombre d’annonces qui devraient faire extrêmement plaisir à sa communauté.

Les changements propres à League of Legends

Pour commencer, elle propose des récompenses de connexion très intéressantes pour les joueurs qui participeront aux célébrations durant les 10 prochains jours à partir du 17 octobre. En plus de cela, le mode URF à l’ancienne (où l’on peut choisir librement son champion) sera de retour entre le 28 octobre et le 8 novembre. La boutique de champions sera aussi de retour, vous offrant des réductions sur des skins de vos champions préférés, incluant des skins légendaires.

Le MOBA en profite aussi pour teaser quelques-uns de ses majeurs changements prévus pour la pré-saison. Ainsi, ces modifications permettront beaucoup plus de diversités dans chaque partie.

Il est important de noter que League of Legends prend encore une fois l’opportunité de prêter cause aux associations caritatives. Après avoir conçu de nombreux skins de champions entièrement destinés aux œuvres caritative, la firme a créé sa propre association, qui a déjà récolté plus de 4 millions cette année. Plus tard dans l’année, Riot sortira le skin Karma Héraut de l’Aube, et redirigera tous les gains vers leur association.

La faille de l’invocateur

Nommée l’Avènement des éléments, cette saison vise à offrir un gameplay basé sur les différents éléments. Suivant ce thème, la carte se modifiera en fonction du dragon présent sur la carte, ce qui permettra au jeu de disposer d’encore plus de diversité de situation, et de couper l’aspect répétitif de chaque partie.

On retrouve l’Infernal qui détruira des parois, l’Océan qui créera de nombreux buissons, le Nuage qui formera des courants d’air accélérant les mouvements et la Montagne qui élèvera des murs à travers la carte. L’effet des dragons a lui aussi été entièrement remodelé, dont celui de l’Elder, qui propose maintenant un effet de finisher. Les buffs offriront aussi des pouvoirs puissants, autres que des statistiques supplémentaires. Les changements sur la carte causés par les dragons apparaîtront à partir du 3ème.

Le top et le bot disposent maintenant de recoins entre les buissons, ce qui permet plus de possibilités de jeu. De plus, les entrées de jungle, en face des buffs du dragon et du nashor, ont désormais un buisson.

La carte disposera de minuteur de jungle pour tous les camps. Ces derniers seront rebalancés en termes d’xp pour plus de possibilités de pathing optimales.

L’expérience gagnée à plusieurs se voit réduite, et l’expérience en toplane se voit augmentée afin de donner plus de potentiel aux toplaners. Le Herald pourra apparaître désormais deux fois dans une même partie s’il est tué assez rapidement. Les objets de supports sont modifiés afin de mettre en avant les styles de jeu agressifs et passifs, tout en laissant la possibilité au support de farmer un peu sans perdre ses avantages.

On retrouvera aussi des changements sur les objets de létalité (dont un nouvel objet propre au split push) permettant aux assassins de se build de manière plus diversifiée, sans pour autant abuser de la létalité. Les runes de kleptomancie, conquérant et après-coup reçoivent un nerf sévère, de manière à ré-équilibrer certains champions.

Petit clin d’œil sur le prochain champion, qui sera le premier à prendre la forme d’un marksman (tireur d’élite) dans le rôle d’un support.

Teamfight Tactics

Parlons de TFT (TeamFight Tactics) ! Le jeu tournera dans un court futur sur un cycle de saisons. Ces dernières modifieront le pool de champions disponibles, créant ainsi de nouveaux styles de jeu. La prochaine saison, qui se nomme l’Avènement des éléments, inclura notamment Annie, Lux et Olaf. Ce contenu devrait arriver sur les serveurs officiels lors du patch 9.22 (et sur le PBE le 22 octobre).

Pour retrouver tous les changements de la carte en détail, rendez-vous ici.

Du contenu extérieur à LoL inédit

Le studio n’hésite pas à sortir le grand jeu et à annoncer le développement de nouveau contenu, qui permettrait de jouer sur différentes plateformes, ou d’enfin en apprendre plus sur l’univers de Runeterra. Ce contenu, développé en parallèle à League of Legends, promet beaucoup, et semble faire preuve d’une grande diversité.

League of Legends et TFT sur mobile !

Avec le l’extension et la part du marché de plus en plus grande du gaming sur mobile, League of Legends prend enfin la décision de suivre le mouvement et d’enfin préparer une version mobile, non pas uniquement pour TFT, mais aussi pour League of Legends en lui-même.

La version bêta de TFT sera disponible autour de décembre (en bêta), et sera cross-platform, à la joie de tous.

LoL Wild Rift, c’est le nom que portera League of Legends sur mobile et console. Cette version est totalement indépendante de la version PC, même si elle dispose d’une expérience la plus similaire possible à celle de sa version originale. Tous les champions et skins ne seront pas disponibles à sa sortie, et les parties seront plus courtes (autour de 15/20 minutes). Les Alpha et Bêta devraient être disponibles au cours de 2020.

Legends of Runeterra

LoR est un jeu de cartesen ligne, certifié sans packs aléatoires, qui permettra à ses utilisateurs de créer/acheter les cartes de leurs choix. Le jeu utilisera les différentes races et régions de Runeterra afin de créer différentes classes et effets. De nombreux moyens seront proposés afin d’obtenir facilement (et gratuitement) une bonne partie des cartes.

Ce jeu de cartes sera disponible courant 2020, sur mobile et PC.

« Project L »

Comme annoncé lors de l’Evo 2019, Riot Games prévoit un jeu de combat (versus fighting). On a donc eu l’occasion d’apercevoir plusieurs vidéos de ce fameux jeu accompagné des champions propres à LoL. Il faudra attendre 2020 pour en apprendre plus à ce sujet là !

League of Legends Esport Manager

LoL rejoint les différents jeux de gestion, en permettant de créer et développer sa propre équipe esport. Seules les équipes de la LPL seront disponibles à sa sortie. Mais le jeu devrait rapidement se développer et proposer la majorité des équipes connues mondialement. Celui-ci sera disponible lors du début de la LPL 2020.

« Project F » : Un univers en 3D ressemblant à un jeu d’aventure

On remarque quelques images d’un monde animé en 3D et un type de jeu qui ressemblerait à un hack’n’slash.

On ne connait cependant pas la direction de ce dernier, except que le jeu est en cours de développement.

« Project A » : Le FPS façon Riot

Ce nouveau FPS, mélangeant Overwatch et Counter-Stike, est aussi en cours de développement et offrira un jeu ultra compétitif et diversifié.

Il mélangerait précision de tir avec des compétences mystiques, donnant un style déjà-vu, mais potentiellement très intéressant. Le jeu est en cours de développement et plus d’informations seront dévoilées courant 2020.

Arcane : La série animée sur l’Univers de Runeterra

Finalement, Riot assure travailler sur une série animée sur l’univers de Runeterra.

Ce teaser magnifique nous donne l’eau à la bouche, mais il faudra attendre encore un moment pour en apprendre plus.

Conclusion

La firme s’assure de taper sur tous les fronts, au grand plaisir de sa communauté, permettant une diversité énorme afin de toucher une plus large partie des joueurs. League of Legends devrait continuer à informer sa communauté au fur et à mesure du développement de ses nouveaux titres.

C’est en ce moment que se déroulent les Worlds, donc n’hésitez pas à soutenir votre équipe préférée et regarder les matchs !