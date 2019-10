Trust est une marque spécialisée dans les produits et accessoires informatiques et gaming. L’avantage de cette marque est qu’elle propose un placement tarifaire vraiment intéressant en comparaison à la concurrence. Aujourd’hui nous testons le Trust GXT688 Torro, une enceinte 2.1 pour ordinateur. Au programme, des basses, des basses, et encore des basses, le tout agrémenté de LED’s.

Unboxing du Trust GXT688 Torro

Dans l’énorme carton, peu d’accessoires présent, mais tout le nécessaire est présent ! Nous retrouvons donc le manuel d’utilisation, accompagné de la notice légale. Vient ensuite la télécommande et tous les câbles permettant de connecter les enceintes et le caissons de basses.

Design

GXT688 Toro de face

Dès le déballage, on remarque très bien le placement orienté gaming. On retrouve donc un gros caisson de basse de 255 x 260 x 272 (mm) pour un poids de 3.5kg. Les hauts parleurs quant à eux ont des dimensions de 206 x 99 x 100 (mm) pour un total de 960 grammes (2 fois 480 grammes).

GXT688 Torro – Vue d’ensemble

GXT688 Torro – Panel sur le côté

Sur le côté, nous retrouvons un petit panel permettant de se passer de la télécommande. Il sera possible d’allumer l’enceinte, de modifier le volume ou encore d’activer ou de désactiver les lumières.

GXT688 Torro – L’arrière

À l’arrière, nous retrouvons les connectiques permettant d’y brancher les deux haut-parleurs. Il y a également un bouton permettant d’activer un mode économique. Ce dernier permettra de passer le GXT688 Torro en veille au bout de 80min d’activité. Dès qu’un son sera joué, l’enceinte se rallumera automatiquement !

Qualité et puissance du son

GXT688 Torro – Subwoofer

Avec son énorme caisson de basse, l’enceinte offre une puissance en crête assez énorme de 120W (60W en RMS). Le son est en stéréo et il est seulement possible de le connecter via des câbles, pas de Bluetooth au programme donc. Sachant qu’il est à destination des PC principalement, ce n’est pas vraiment gênant non plus.

GXT688 Torro – Intérieur

Dans les faits, le kit 2.1 offre une qualité sonore vraiment appréciable et les basses sont suffisamment présentes pour faire trembler les murs et faire râler les voisins ! Les effets lumineux réagissent en fonction de la musique pour un effet vraiment sympa, dommage malgré tout qu’il ne soit pas possible de choisir la couleur des LED’s.

Trust GXT688 Torro : Conclusion

Pour un prix assez réduit, un peu plus de 100€ sur Amazon, vous aurez en votre possession un kit 2.1 d’une qualité vraiment sympathique. Le design ne cache pas ses intentions résolument gamer, et c’est plutôt bien réussi !

Points positifs Un design vraiment orienté gamer

Des basses, plein de basses !

Des basses, plein de basses !

Un prix vraiment abordable Points négatifs Pas de Bluetooth