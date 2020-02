L’application Google Maps fait peau neuve pour ses 15 ans !

Après 15 ans de doux et loyaux services, la célèbre application de cartographie Google Maps fait peau neuve. L’entreprise de Mountain View a ainsi revu le design de son logo et l’interface de son application mobile. On remarque aussi l’annonce de nouvelles fonctionnalités et corrections pour les mois à venir. N’hésitez pas à vous renseigner aussi sur la mise à jour de Google Chrome 80 !

Google Maps se dote d’une interface plus simple

Premier gros changement notable, le panneau latéral disparait. L’ensemble des informations qu’il contenait est désormais rangé dans 5 onglets en bas de l’application:

Découvrir – Propose des lieux à visiter près de chez vous (restaurants, parcs, évènements…)

– Propose des lieux à visiter près de chez vous (restaurants, parcs, évènements…) Trajets – Permet d’être rapidement au courant sur l’itinéraire le plus efficace entre vos lieux de prédilection. Suggère des itinéraires alternatifs, présente les conditions de circulations en direct…

– Permet d’être rapidement au courant sur l’itinéraire le plus efficace entre vos lieux de prédilection. Suggère des itinéraires alternatifs, présente les conditions de circulations en direct… Enregistré – Récapitulatif de vos lieux sauvegardés

– Récapitulatif de vos lieux sauvegardés Contribuer – Onglet où il est possible de partager son avis et des informations à propos de lieux visités

– Onglet où il est possible de partager son avis et des informations à propos de lieux visités Actualités – Explorez des lieux conseillés par des experts du tourisme. Offre aussi l’opportunité de visualiser les recommandations de vos amis.

L’épingle comme nouveau logo Maps

L’application GPS se dote aussi d’un tout nouveau logo. Depuis le début, le visuel de Google Maps s’imageait sous forme de mini carte avec la lettre G de Google et une épingle de localisation. Désormais, le logo s’illustrera simplement avec une épingle au couleur de Google.

Dabe Glasgow (Vice Chef de Produit Google Maps) explique ce choix « L’icône Google Maps reflète notre nouvelle manière de cartographier le monde. Elle se base sur un élément clé de Google Maps depuis ses débuts : le repère en forme d’épingle. Avec elle, nous voulons représenter l’évolution de notre mission : de vous permettre d’atteindre votre destination au fait de vous aider à découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles expériences »

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

De nouveaux ajouts à Maps sont aussi annoncés par Google afin de faciliter vos trajets personnels. Les données concernant la température extérieure seront désormais ajoutées à vos trajets. Des détails pour les personnes à mobilités réduites seront aussi ajoutés au service, en fonction des transports empruntés. Ces ajouts seront par exemple des informations à propos des accès, sièges et boutons d’arrêts adaptés.

Des données sur la sécurité à bord des transports en commun seront aussi implémentées. Ainsi, l’application disposera d’informations à propos de la présence de caméras de surveillances, d’agents de sécurité ou de dispositifs d’assistance téléphonique. Ceux-ci seront directement renseignés par les utilisateurs de l’application.

Toutes ces nouveautés arriveront progressivement sur l’application d’ici le mois de mars 2020.

De plus, la fonction Live View sera améliorée dans les prochains mois. L’objectif est d’offrir une meilleure visualisation des distances et de l’itinéraire à suivre. Rappelons que cette option permet d’être guidé par l’application grâce à la réalité augmentée.

Pour finir, une fonction cachée (Easter Egg) a été implémentée pour fêter les 15 ans de Maps. En effet, Google a inséré une voiturette avec des ballons aux couleurs de la marque dans l’application. Vous aurez jusqu’au 9 février pour la retrouver !

Quelles sont les fonctionnalités que vous souhaiterez voir arriver sur Google Maps ?