JeSuisLà, The Gentlemen,.. Que voir au cinéma ce week-end ?

Nous sommes vendredi, et comme chaque vendredi, voici quelques suggestions de films à voir si vous décidez d’aller au cinéma ce week-end, seul ou accompagné. Vous pouvez également retrouver dans un autre article les sorties cinéma de la semaine dernière. Préparez votre porte-monnaie !

The Gentlemen – le nouveau film de Guy Ritchie

Type : Comédie d’action

Guy Ritchie, un an après son remake du Aladdin de Disney, revient déjà en force avec un film qui renoue avec ses racines et qui nous ramène au temps de Snatch. Dans The Gentlemen, il nous propose de voir une guerre de trahisons, enlèvements et autres coups bas qui prend lieu dans Londres lorsque le baron de la drogue Mickey Pearson décide de se retirer et prendre sa retraite…

Avec : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant…

La Dernière Vie de Simon – un conte sur le passage à l’âge adulte inspiré de Spielberg

Type : Fantastique

Voilà un genre de film que l’on a bien du mal à faire en France… Léo Karmann nous propose une trame qui puise beaucoup dans le cinéma fantastique des années 1980, notamment celui de Spielberg. Un petit garçon orphelin prénommé Simon possède un super-pouvoir: il peut prendre l’apparence d’une personne qu’il a déjà touchée…

Avec : Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann…

Birds of Prey – L’anti-héroïne déjantée Harley Quinn sur le devant de la scène

Type : Action, super-héros

La toute jeune Cassandra Cain vole un diamant à Roman Sionis, gérant d’un club de Gotham City, et ce dernier émet un contrat dans le but de l’assassiner. Harley Quinn, qui s’est séparée du Joker, décide de la prendre sous son aile et pour mettre un terme à Roman, elle va devoir faire équipe avec trois autres femmes ayant le même objectif qu’elle; la policière Renee Montoya, la chanteuse ancienne employée du club de Roman, Dinah Laurel Lance et l’assassin Helena Bertinelli.

Avec : Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor…

#JeSuisLà – un voyage existentiel et amoureux en Corée du Sud

Type : Comédie romantique

Le réalisateur de La Famille Bélier nous revient avec une comédie romantique. Stéphane est un chef cuisinier qui mène une vie paisible avec ses deux fils et son ex-femme au Pays Basque. Mais il rêve d’une étincelle qui pourrait lui faire sortir de son quotidien monotone… Son étincelle est une femme sud-coréenne avec qui il échange sur les réseaux sociaux, Soo. Stéphane décide de partir à Séoul pour la retrouver et un nouveau monde s’offre à lui…

Avec : Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin…

Le Voyage du Dr. Dolittle – Robert Downey Jr. sait parler aux animaux

Type : Aventure

Le héros de la célèbre série de roman pour enfants, que vous avez peut-être connu sous les traits de Eddie Murphy, revient. L’excentrique docteur John Dolittle qui sait parler aux animaux s’est isolé dans son manoir après la perte de sa femme sept ans plus tôt. Un jour, la reine d’Angleterre Victoria tombe gravement malade et Dolittle est sollicité pour trouver un remède spécial sur une île mythique. Il y fera la rencontre de toutes sortes de compagnons animaux très spéciaux…

Avec : Robert Downey Jr., Tom Holland, John Cena…

