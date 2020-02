Doogee est une marque chinoise basée à Shenzhen spécialisée dans la conception et le développement de smartphones haut de gamme Android. Le segment particulier des téléphones solides cible une clientèle assez spécifique. En effet que ce soit pour le travail, les activités outdoor ou bien par maladresse chronique, l’acheteur se tournera vers ces modèles atypiques. Malheureusement, utiliser un téléphone indestructible implique généralement de faire quelques concessions sur certains critères de qualité. Le Doogee S95 Pro semble vouloir mettre tout le monde d’accord. Il présente en effet une fiche technique digne des plus grands. Tiendra t-il ses promesses ? Nous l’avons testé.

Présentation du Doogee S95 pro

Nous avons pour ce test la full version de ce Doogee S95 Pro. C’est à dire composée du téléphone et de ses deux modules additionnels. Au déballage, nous avons deux boites estampillées de la marque et du modèle. Dans la première, nous trouvons le téléphone, son chargeur rapide en USB-C et un verre de protection supplémentaire. Dans la seconde, nous trouvons donc les deux modules magnétiques complémentaires. Ceux-ci se composent d’un haut-parleur de 6 w autonome et d’une batterie de secours de 3500 mAh.

Le S95 Pro, dernier né de Doogee est la preuve physique qu’un téléphone solide peut être performant. Nous trouvons en effet un appareil de 8/128 Go de mémoire tournant sur Android 9 Pie et propulsé par le processeur Octa-core Helio P90. Son écran LCD IPS FHD+ de 6,3 pouces présente une résolution de 2180 X 1080 Pixels. Une batterie inamovible de 5150 mAh assure un bon confort d’autonomie. Les dimensions de 168 x 79.3 x 13.8 mm seront adaptées aux grandes mains. Le poids de 284 grs sans les modules est le prix à payer pour obtenir les classifications IP 68 ainsi que la norme militaire IP 69K/ MIL STD 810G.

Prise en main du Doogee s95 Pro

La première impression lors ce que l’on prend ce S95 Pro en main est celle d’une finition soignée. Les plastiques semblent solides et les renforts d’angle type pneus de 4X4 réconfortent niveau sécurité. La présentation de l’arrière est superbe. En effet, le choix de l’effet carbone et du cerclage or des optiques donnent une identité forte à l’appareil. Les touches de mise en marche et volumes tombent bien sous la main. Il en est de même pour le lecteur d’empreintes latéral. Nous regretterons cependant son côté enfoncé dans le châssis. Cela implique en effet de devoir utiliser la tranche du pouce et non la surface plane pour déverrouiller l’appareil. Le coup de main est cependant rapide et la reconnaissance faciale, très réactive fait vite oublier ce désagrément. Sur le coté gauche nous trouvons un bouton programmable trois fonctions, ce qui est intéressant. Notons également l’absence de prise jack.

Performances

Concernant les performances de ce Doogee S95 Pro, Android 9 Pie est fluide et réactif. Les applications s’enchainent sans broncher. Et plusieurs tâches peuvent être ouvertes sans signes de ralentissement. En effet le processeur Helio p90 cadencé à 2.2 GHz couplé aux 8 Go de RAM en font une bête de travail. Aucun ralentissement constaté lors des tests de jeux ou de vidéo. Son score AnTuTu Benchmark le place juste en dessous du Xiaomi Mi9 SE et au-dessus du Oppo Realme 5 Pro.

Les accessoires modulaires se positionnent derrière l’appareil. Les aimants sont suffisamment puissants pour que l’ensemble tienne. L’enceinte de 6 W offre un son puissant. Son pied lui permet de mettre le S95 Pro en mode paysage et ainsi de profiter d’un film ou d’une série en ayant une structure sonore plus confortable. De plus, son autonomie annonce 10h d’utilisation ce qui est plutôt intéressant. Le second module est donc une extension de batterie de 3500 mAh. Celle-ci ne permettra donc pas de charger complètement les 5150 mAh mais amènera un complément d’autonomie.

Ces accessoires tiennent quand même plus du gadget et ne sont pas nécessairement indispensables. En effet, la démocratisation des powerbank et des enceintes nomades Bluetooth orienteront le choix de l’acheteur sachant que cette full option est facturée 100 € de plus. Nous regrettons l’abandon du module Talkie Walkie que proposait son prédécesseur le S90.

La photo, superbe

Côté photo, Doogee n’a pas fait les choses à moitié. Nous trouvons sur l’arrière un triple capteur de 48/8/8 Mpx. Le capteur CMOS principal Sony IMX582 Exmor RS de 48 Mpx offre un rendu et un piqué exceptionnel. Les hautes lumières sont respectées et les contrastes présents.

Les deux autres capteurs de 8 Mpx sont eux dédiés à un grand-angle de 117 degrés et au mode portrait Bokeh. Nous retrouvons également une assistance artificielle capable de reconnaitre parmi 15 scènes définies et adapte les réglages en conséquence. La HDR bien entendu est présente, mais utilise un mode inférieur de pixels. En face avant nous trouvons un capteur de 16 Mpx. Le rendu est bien représenté et la chromatographie bien respectée. Le mode nuit est également efficace et apporte un surcroit non négligeable de luminosité.

Angle standard

Grand angle 117 degrés

Macro

Mode selfie

Et la concurrence ?

Il faut dire que pour garder une longueur d’avance sur la concurrence, les enseignes proposant des téléphones outdoor rivalisent elles aussi de créativité. La classification IP 68 ainsi que les normes de protection et de résistance aux chutes sont identiques et ne méritent donc pas que l’on s’y attarde plus. Crosscall propose une caméra d’action sur son Trekker X4. Cette prouesse technique met la barre haute. Également son Core x4 présenté début février 2020 est équipé d’un capteur de 48 MP ainsi que d’une fonction push to talk. Le CatPhone S 61 propose la caméra thermique ainsi que la mesure laser et est proposé à près de 900 Euros.

Concernant les smartphones 100% made in China, nous retrouvons des spécificités techniques identiques au Doogee S95 Pro. En premier lieu, Ulefone propose son Armor 7. 8/128 GO, soutenu par le processeur Helio P90 et proposant un triple capteur photo arrière de 48/16/8 MP. celui-ci est proposé à un tarif de moins de 500 €. Dans la série des frères jumeaux et tout aussi intéressants, nous avons Blackview. Cette enseigne à marqué un bon point avec son BV 9800 Pro disposant de la camera thermique et propose son dernier modèle le BV 9900. Celui-ci disponible dès le mois de mars présentera des caractéristiques également identiques au S95 Pro. La qualité des appareils Blackview et leurs tarifs compétitifs les placent au même niveau que Doogee et Ulefone. Le choix esthétique fera la grande différence.

En conclusion

Le Doogee s95 pro est sans doute le chaînon manquant qui permettra de démocratiser le segment des téléphones outdoor. Il est en effet puissant et ses finitions lui donnent un côté racé. Nous apprécions également ses capacités de charge sans fil et rapides. Les modules quant à eux sont des accessoires intéressants mais pas nécessairement indispensables. Personnellement, je ne travaille qu’avec des téléphones solides et endurants depuis quelques années. Je les emmène avec moi lors de mes activités outdoor ou sur les chantiers dont je m’occupe. Grâce à ses caractéristiques photo exceptionnelles pour ce segment de prix et ses capacités techniques il fait partie pour moi moi aujourd’hui des meilleurs de sa catégorie.

