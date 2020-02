Comment profiter de la Saint Valentin en tant que Geek ?

La Saint Valentin c’est aujourd’hui. Vous n’avez aucune idée du cadeau à offrir pour votre geekette ou geek d’amour. Vous n’avez pas à paniquer. Il existe une gamme variée de cadeaux pour sortir de cette situation avec style.

S’émouvoir avec Doodle Google Saint Valentin

Les geekettes et les geeks sont considérés des êtres pragmatiques et doux. Ils n’ont pas besoin pour célébrer cette journée de l’amour de gros cadeaux ou des objets onéreux pour être comblés de joie. Ils ne sont pas friands des fleurs et du chocolat mais plutôt des objets utiles. Google est toujours au rendez-vous pour faire vivre le bonheur aux geeks en ce jour. Le moteur de recherche ne manque de célébrer ces jours spéciaux. Au cours de l’édition 2017, il a proposé un mini-jeu sur 4 jours. Les amoureux ont essayé de réunir 2 adorables pangolins. Le doodle de 2019 était une belle mélodie avec une animation riche en couleurs ainsi que des scénettes de tendresse. Une belle surprise est attendue en 2020 de la part de ce moteur de recherche.

Se divertir avec des jeux vidéo

En ce jour de l’amour, il est recommandé de choisir un jeu en rapport avec la Saint Valentin. Le premier jeu recommandé est Hatoful Boyfriend. Il existe l’édition simple et la version collector. Le vrai plaisir est assuré avec les dating sims. C’est un jeu de simulation de rendez-vous amoureux entre pigeons. Le deuxième choix est Catherine. Les geeks adorent ce jeu à la croisée entre le puzzle-game et l’aventure. Le héros Vincent par votre biais doit résister à la tentation. Le public averti adore ce classique.

Qui n’a pas entendu parler du Pokemon Go ? Ce célèbre jeu mobile est très en vogue pour la célébration de la Saint Valentin. Vous faites un max de captures de Pokémon mignons et roses. La chasse à l’âme sœur sera bien ouverte avec la version de 2020. Degrees Of Separation est un choix idéal de jeu en ce 14 février. Il fait vivre en réalité les diverses étapes d’une relation amoureuse. Il est possible de se creuser les méninges avec d’autres jeux tels que Professeur Layton et escape game.

Cuisiner ou commander des merveilles

Cuisiner un gâteau Portal est une belle idée pour la Saint Valentin. Il n’y a rien de mieux que de déguster pour se faire plaisir un gâteau. La recette pour cuisiner ce délicieux Portal Cake proposé par le jeu Portal est facile à réaliser. Les pâtissiers et les chocolatiers ne manquent pas d’imagination pour régaler les papilles et les yeux des amoureux. Il suffit de se laisser tenter par une petite gourmandise à l’image d’un clavier, d’une manette ou des objets connus des geeks.

Passer une belle soirée romantique

La nuit du 14 février peut être unique si vous décidez de fabriquer un Companion Cube. Un cube à cœurs du nom de Companion Cube vous plonge dans la saga vidéo-ludique du Portal. La version papercraft fait craquer tous les geeks. Un ciné Saint Valentin maison est une belle idée pour passer la soirée du 14 février. Les films d’amour avec une sauce geek sont recommandés. Scott Pilgrimm est un film rempli de références. Scott est tenu de séduire Ramona. Il doit vaincre la majorité des exs de cette dernière. Cet univers déjanté met du piquant dans la soirée. Les films d’amour à ne pas rater sont Her et Your Name.