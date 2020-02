Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 7 de 2020.*

Nouveautés Netflix – Semaine 7 (2020)

Séries

Type: policier, thriller

Après une première série Narcos autour de Pablo Escobar, Narcos: Macros revient pour vous narrer les histoires d’un nouveau cartel de la drogue.

Synopsis : Au cours des années 80, le Mexique est en pleine guerre de la drogue. Narcos: Mexico y raconte l’histoire de l’ascension du cartel de Guadalajara entre les mains d’un nouveau chef, Félix Gallardo. On y découvrira également un agent de la DEA (Drug Enfrocement Administration), Enrique « Kiki » Camarena, muté sur place afin de lutter contre cette organisation.

Love Is Blind

Type: téléréalité

On ne l’a pas demandé, mais Netflix l’a fait, un petit mix entre L’amour est aveugle et Marié au Premier Regard. Des célibataires américains vont discuter entre eux, sans jamais se voir, afin de trouver le partenaire idéal. Mais ça n’en finit pas là, après les échanges, les fiançailles puis la première rencontre physique.

Les Demoiselles du Téléphone (Saison 5 – Partie 1)

Type: drame, romance

Synopsis : En 1928, des centaines de femmes se retrouvent dans la capitale espagnole pour l’ouverture de la première compagnie téléphonique du pays. Les Demoiselles du Téléphone raconte l’histoire de quatre standardistes se liant d’amitié dans une quête d’indépendance face au patriarcat.

Films

A Tous Les Garçons : P.S. Je t’aime toujours

Type : comédie, romance

Dans le premier film (A Tous Les Garçons Que J’ai Aimés), les lettres de Lara Jean sont envoyées à cinq garçons pour qui elle a un coup de cœur. Dans cette suite, Peter et Gen sont officiellement ensemble. Cependant, un des cinq garçons, John, décide de débuter une correspondance avec Lara.

Le Chemin vers Roma

Type : documentaire

Après le succès indéniable du film mexicain Roma, son réalisateur apporte quelques précisions sur les origines du film. Celui-ci revient ainsi sur « les souvenirs d’enfance, les détails d’époque et les choix artistiques qui ont construit son film » (Netflix). Pour rappel, Roma raconte la vie d’une domestique au Mexique durant les années 1970.

Isi & Ossi

Type : comédie, romance

Afin de convaincre ses parents de la laisser vivre son rêve culinaire, une milliardaire forme un faux couple avec un boxeur fauché. Bien évidemment rien ne va se passer comme prévu !

Dragon Quest Your Story

Type : animé

Basé sur les jeux vidéos Dragon Quest, ce film reprend les évènements du jeu Dragon Quest V : La Fiancée céleste. On y retrouve donc Luca, un jeune enfant partant au secours de sa mère prisonnière des griffes d’Erebos le Fou.

Bon visionnage Netflix à tous et bon week-end !

*liste de nouveautés non exhaustive

