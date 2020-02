Netflix met fin à son offre d’essai gratuit

Netflix vient de supprimer son offre d’essai qui permettait de tester la platforme de streaming gratuitement pendant 30 jours. Désormais, l’entreprise préfèrerait se baser sur des films gratuits.

Offres actuelles sur Netflix

Comme OCS ou Prime Video, Netflix est une platforme de SVOD (Subscription Video On Demand) qui propose des séries et des films en échange d’un abonnement. Celui-ci est facturé à 7.99€/mois pour l’offre de base, 11.99€/mois pour celle en Full HD et 15.99€/mois pour celle en Ultra HD. Jusqu’ici, la société permettait à ses potentiels futurs abonnés de tester le service pendant 30 jours sans frais. Malheureusement, c’est terminé (pour le moment).

Du contenu gratuit à la place d’une période d’essai sur Netflix

Depuis quelques mois, Netflix teste la diffusion de quelques films gratuitement pendant une certaine période. C’était notamment le cas de Klaus en novembre via une annonce sur Twitter. Désormais, c’est au tour de « À tous les garçons que j’ai aimés » qui est gratuit du 11 février au 9 mars prochain. Ainsi, le titre est accessible à tous, sans compte ni abonnement. Pour ce faire allez simplement sur ce lien et lancez la lecture.

Vous l’aurez compris, Netflix testerait des nouveaux moyens pour attirer des abonnés. Ils en ont d’autant plus besoin dans une période où d’autres services de SVOD comme TV+ d’Apple ou Disney+ apparaissent. Dans le cas de Disney+ avec des titres comme The Mandalorian pour seulement 6.99€/mois (contre 15.99€/mois), Netflix est sérieusement menacé.

La formule d’essai n’est pas totalement abandonnée

Malgré la suppression de l’offre d’essai gratuite, celle-ci ne disparait pas totalement. En effet, la platforme proposerait dorénavant de tester pendant 1 mois l’offre en Full HD si vous choisissez l’offre de base à 7.99€/mois lors de la souscription. Nous ne savons pas encore si cette nouvelle stratégie sera gardée ou s’il s’agit d’un simple essai. En attendant, vous pouvez aussi consulter les dernières nouveautés de Netflix ici !