Nous sommes de retour comme chaque vendredi pour parler des sorties cinéma de la semaine. Nous vous proposons quelques suggestions de films pour une sortie cinéma ce week-end. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière: #jesuislà, The Gentlemen. Préparez votre porte-monnaie, c’est parti !

Sonic le film – le hérisson bleu arrive sur grand écran

Type: Comédie, aventure, fantastique

Le célèbre hérisson bleu, mascotte emblématique de SEGA qui a peut-être bercé l’enfance de certains d’entre vous, a désormais son adaptation en film. Sonic arrive sur Terre pour échapper à des forces malveillantes de son monde. Après avoir provoqué un court-circuit massif en voulant se cacher dans la ville de Green Hills, il est activement recherché par le gouvernement qui engage le scientifique tyrannique Dr. Robotnik pour le traquer. Pendant ce temps, le shérif de la ville, Tom Wachowski, rencontre Sonic qui lui demande son aide pour récupérer ses anneaux et défaire Robotnik, qui veut le capturer pour dominer le monde…

Avec : Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz…

Le Prince Oublié – de la difficulté de voir son enfant grandir

Type : Comédie, aventure

Michel Hazanavicius (OSS 117, The Artist) nous revient trois ans après Le Redoutable. Il nous signe un conte familial sur Djibi, un père célibataire qui, chaque soir, raconte une histoire à Sofia, sa petite fille de huit ans, avant de se coucher. Il invente un univers magique et enchanteur où Sofia se voit princesse au côté de son prince incarné par son père. Malheureusement, Sofia grandit. Elle a maintenant douze ans et elle a d’autres préoccupations. Son père (ou prince) souhaite la reconquérir…

Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens…

Nightmare Island – une île mystérieuse qui cache des secrets

Type : Thriller

Adapté de la série L’île fantastique diffusée en France dès 1979, ce film nous parle d’un luxurieux complexe hôtelier imaginé par le mystérieux M. Roarke. Il donne l’occasion à ses clients de voir leurs rêves les plus fous prendre vie. Mais ils se transforment en véritables cauchemars et les invités vont devoir résoudre les mystères de l’île s’ils veulent sortir vivants.

Avec : Michael Peña, Lucy Hale, Jimmy O. Yang…

La Fille au bracelet – une affaire ambiguë de meurtre

Type : Drame

Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier sans histoire et elle vient d’obtenir son bac. Depuis deux ans, cette dernière porte un bracelet au bras, car elle est accusée d’avoir sauvagement assassiné sa meilleure amie. Le film nous invite à voir son procès et à écouter les passages à la barre de différents témoins.

Avec : Melissa Guers, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier…

Queen & Slim – une dangereuse fuite en amoureux

Type : Thriller, drame

Dans l’Ohio, un homme et une femme noirs se font arrêter pour une infraction mineure du code de la route lors d’un rendez-vous en amoureux. La situation dégénère lorsque l’homme tue par légitime défense le policier qui les a arrêtés. Terrifiés, les deux jeunes gens se voient obligés de fuir. Alors qu’une vidéo de l’incident se propage, ils vont apprendre à se découvrir l’un l’autre…

Avec : Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Chloë Sevigny…

Nous vous souhaitons une bonne séance cinéma et à la semaine prochaine !