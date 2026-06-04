Lexar dévoile des solutions puissantes pour booster l’IA et le gaming

Lexar marque une nouvelle ère dans le monde du stockage numérique lors du COMPUTEX 2026 à Taipei. La marque présente ses solutions innovantes pensées pour les PC IA et l’edge computing. Ce tournant est essentiel face à la montée des besoins en intelligence artificielle, aussi bien pour les particuliers que les entreprises. Découvrons ensemble comment Lexar s’impose comme leader sur ce marché en pleine expansion.

Un stockage conçu pour booster l’IA locale et l’edge computing

Aujourd’hui, les données liées à l’IA ne restent plus seulement dans le cloud. De plus en plus, elles passent par des appareils locaux. Lexar l’a bien compris : un stockage classique ne suffit plus. Grâce à l’architecture AI Storage Core, le stockage devient un acteur clé. Il aide à charger plus vite les modèles d’IA, à transférer des données sans attendre et à réduire la latence.

Cette technologie repose sur le contrôleur Gen5 SPU développé en interne. Compact, il n’utilise pas de DRAM, ce qui améliore la stabilité et la rapidité des systèmes IA, même avec moins de mémoire vive. De plus, l’ordonnancement intelligent gère chaque tâche pour améliorer la performance tout en consommant moins de ressources.

Nouvelles solutions SSD et mémoire haute performance Lexar

Lexar dévoile au COMPUTEX ses nouveaux SSD Gen5 et des clés de stockage ultra rapides. Leur but est clair : offrir une bande passante allant jusqu’à 11 Go/s pour les appareils IA et compacts. On note aussi le SSD PCIe Gen5 NM1090 PRO de 8 To capable de lire à 14 400 Mo/s et d’écrire à 13 400 Mo/s.

Du côté de la mémoire, la Lexar ARES RGB DDR5 propose jusqu’à 128 Go pour des performances idéales sur PC IA et pour les créateurs. Cette gamme permet un démarrage rapide des applications d’intelligence artificielle et facilite le multitâche ou la gestion de contenus lourds.

Partenariat Lexar et ASUS : innovations pour PC IA et gaming

Et la collaboration avec ASUS ne passe pas inaperçue. Ensemble, ils développent des solutions pour les mini-PC IA, les portables de jeu et même la mémoire dédiée gaming.

Parmi les nouveautés, on découvre le SSD PLAY X PCIe 4.0 M.2 NVMe, parfait pour les consoles portables telles que l’ASUS ROG XBOX ALLY. Ce disque atteint 7 400 Mo/s en lecture pour une expérience de jeu sans frein. Enfin, la mémoire ARES RGB DDR5 certifiée ROG montre que Lexar et ASUS veulent offrir le meilleur aux joueurs comme aux professionnels.

En conclusion, Lexar confirme sa volonté d’innover pour répondre aux défis du stockage IA et du jeu haute performance. Son partenariat avec ASUS et ses nouvelles solutions SSD et mémoire haute capacité ouvrent la voie à l’edge computing de demain. Pour les passionnés d’IA ou de gaming, Lexar reste une référence à suivre de près.

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