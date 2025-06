Microsoft signe une alliance technologique avec AMD pour la prochaine génération de Xbox

Microsoft frappe fort ! Après l’annonce surprise de sa prochaine console portable, la firme de Redmond a officialisé un partenariat stratégique pluriannuel avec AMD. Cette collaboration vise à équiper le hardware de la nouvelle génération de consoles Xbox, y compris le successeur de la série X. Elle projette également d’offrir davantage d’expériences de jeu sur un certain nombre d’appareils différents, y compris les PC et les appareils portables. On fait le point.

Microsoft x AMD : un bel avenir pour Xbox ?

Dans une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de Xbox, la présidente Sarah Bond annonce que la firme s’associe à AMD dans le cadre d’un “partenariat stratégique pluriannuel”. Grâce à cette collaboration, les deux sociétés co-fabriqueront du silicium pour la prochaine génération de Xbox, dont les consoles, les PC et les ordinateurs de poche. Enfin, Xbox travaille en étroite collaboration avec l’équipe Windows pour que ce dernier soit “la plateforme numéro un pour les jeux”.

Selon Microsoft et Mme Bond, ce partenariat permettra d’améliorer l’expérience du joueur en apportant des graphismes avancés. On aura alors une meilleure qualité visuelle et un gameplay immersif utilisant la puissance de l’IA. Il assurera également la compatibilité avec la bibliothèque de jeux Xbox existante, tels que les jeux Xbox Series X|S et les titres rétrocompatibles. Enfin, Xbox et AMD espèrent permettre aux joueurs de « jouer sur tous les appareils d’une manière entièrement nouvelle » sans être lié à un seul magasin ou appareil.

“Il s’agit de construire une plateforme de jeu qui vous accompagne en permanence, afin que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez sur tous les appareils, où que vous soyez – en vous offrant une expérience Xbox qui n’est pas liée à un seul magasin ou à un seul appareil. La nouvelle génération de Xbox prend vie et ce n’est que le début. Nous sommes impatients de vous montrer la suite”, termine Mme Bond.

Avec ce partenariat, Microsoft et AMD posent les fondations d’un écosystème Xbox renouvelé. On attend plus de détails sur cette nouvelle direction dans les mois qui viennent. En attendant, revivez l’annonce :