iPhone : vous n’aurez plus à libérer de l’espace de stockage pour installer une mise à jour iOS

Aviez-vous déjà été confronté à un problème de stockage sur votre iPhone alors que vous souhaitiez installer une mise à jour iOS ? Désormais, Apple vous dispense du casse-tête de choisir entre mettre à jour votre iPhone ou garder vos précieux fichiers.

Plus besoin de supprimer vos fichiers pour installer une mise à jour iOS

Apple propose déjà initialement un certain espace de stockage aux utilisateurs de ses produits. Cependant, à moins d’acheter davantage d’espace de stockage, celui qui est déjà alloué peut rapidement arriver à saturation. Par conséquent, l’utilisateur se voit obliger de devoir supprimer certaines de ses photos, vidéos ou autres fichiers pour pouvoir en sauvegarder d’autres.

Mais cela devient problématique quand cette suppression est nécessaire pour mettre à jour le système iOS de son iPhone. En effet, il est dans l’intérêt des utilisateurs de tenir à jour leurs appareils pour la sécurité de leurs données. Mais aussi pour pouvoir profiter des dernières fonctionnalités disponibles. Si, jusqu’à présent, vous redoutiez le moment d’installer les mises à jour à cause du fait de devoir choisir des souvenirs à supprimer, ne vous en faites plus. Apple a effectivement trouvé une solution pour vous éviter ce casse-tête.

Sur iOS 26, votre iPhone disposera automatiquement de l’espace pour les mises à jour

La marque à la pomme semble effectivement avoir intégré une nouvelle fonctionnalité très pratique dans iOS 26. Des analystes ont constaté que le patch notes de la version iOS 26 bêta mentionne ceci :

« En fonction de la quantité d’espace libre disponible, iOS peut réserver dynamiquement de l’espace de mise à jour pour que les mises à jour automatiques puissent être téléchargées et installées avec succès ».

Pour le moment, rien n’indique comment cette fonction se comportera exactement. Il n’est pas indiqué si l’utilisateur sera prévenu ou non qu’une partie de l’espace de stockage sera allouée aux mises à jour du système. Rien n’indique non plus s’il sera possible de désactiver cette option. Par conséquent, de nombreux points d’ombre demeurent. Il faudra donc patienter avant d’en avoir le cœur net sur cette nouvelle fonctionnalité.