Sasken Microsoft : un partenariat prometteur pour l’innovation des objets intelligents

Le secteur des appareils intelligents connaît une accélération forte. Ce mouvement est désormais porté par un nouveau partenariat stratégique : Sasken et Microsoft unissent leurs forces. Leur objectif : offrir des solutions innovantes grâce à la plateforme Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP). Ce rapprochement promet de transformer l’innovation technologique et la façon dont les appareils connectés sont conçus et lancés.

Sasken Microsoft : une alliance pour accélérer l’innovation technologique

Le groupe Sasken est reconnu pour son expertise en ingénierie des produits connectés. En s’associant à Microsoft via la MDEP, il vise à simplifier et à accélérer la création d’appareils intelligents. Ce partenariat repose sur la récente acquisition des activités de Borqs Technologies par Sasken, renforçant encore ses capacités techniques. Grâce à cette association, les deux partenaires vont aider les entreprises à lancer rapidement des appareils intelligents, différenciés et sûrs.

La plateforme MDEP, moteur de développement des appareils intelligents

Les concepteurs ont pensé la Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP) pour réunir partenaires matériels, fournisseurs de solutions et intégrateurs. Ainsi, elle vise à accélérer le développement d’appareils intelligents et sécurisés. Désormais, avec Sasken dans l’écosystème, la plateforme gagne de nouvelles compétences en conception de matériel, développement logiciel, systèmes embarqués et IoT. Enfin, les partenaires bénéficieront d’un accompagnement complet, de la phase de conception jusqu’au support du cycle de vie.

Des services complets pour les OEM et ODM avec Sasken et Microsoft

L’offre née de ce partenariat ne s’arrête pas à la technologie. Sasken propose des services globaux :

conception de matériel

portage de plateformes

développement d’applications

intégration de systèmes

tests

support

Tout cela se fait en synergie avec Microsoft afin de garantir la sécurité, une gestion simple et une modernisation continue des appareils. Ce modèle facilite la mise sur le marché rapide des innovations destinées aux entreprises (OEM/ODM).

En résumé, l’alliance Sasken Microsoft ouvre la voie à une nouvelle génération d’appareils connectés performants. Les entreprises bénéficient d’un accompagnement sur-mesure et de technologies de pointe, prêtes à répondre aux exigences du monde connecté de demain. Dans cette optique, ce partenariat démontre l’importance de coopérer pour stimuler l’innovation dans le domaine des objets intelligents.

