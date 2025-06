Fatal Fury: City of the Wolves : Andy Bogard ouvre le bal des DLC

Le légendaire ninja blond est de retour ! Après plus de deux décennies d’absence dans la série Fatal Fury, Andy Bogard signe son comeback dans City of the Wolves. Lors du CEO du week-end dernier, SNK a publié sa bande-annonce de gameplay, dévoilant également sa date de sortie. Si vous jouez à City of the Wolves et que vous êtes plutôt du genre rushdown, Andy va vous plaire !

Voir aussi : SNK dévoile un cash prize historique pour le tournoi mondial de Fatal Fury: City of the Wolves

Andy Bogard, le premier d’une longue série de DLC pour Fatal Fury: City of the Wolves

Ce week-end dernier s’est déroulé le CEO 2025, le fameux tournoi de jeux de combats d’Alex Jebailey. Fatal Fury: City of the Wolves était naturellement parmi les jeux en compétition, et SNK a profité du tournoi pour dévoiler son premier personnage additionnel : Andy Bogard. Le trailer publié dépeint un guerrier ninja apaisé mais toujours prêt au combat.

Regardez-le en action dans la bande-annonce ci-dessous :

Frère cadet de Terry Bogard, Andy débarque avec un gameplay basé sur le ninjutsu du clan Shiranui. Ses movesets incluent les coups qui en faisaient déjà sa marque de fabrique. On a le Hishou Ken (projectile à courte portée), Zan-ei Ken (coup horizontal), Shouryuu Dan (un coup anti-aérien) et Kuuha Dan (coup de pied pour terminer les combos). Il embarque également un nouveau coup de pied retourné avec du feu, un moveset probablement appris de Mai.

Andy Bogard arrivera dans Fatal Fury: City of the Wolves le 24 juin prochain. Il sera intégré aux modes classiques, dont le très attendu « Episodes of South Town ». Ce dernier est une campagne scénarisée explorant les motivations et le passé des personnages de la série.

Andy Bogard n’est que le début des festivités pour le futur de Fatal Fury: City of the Wolves. SNK a déjà teasé l’arrivée de nouveaux personnages, dont Joe Higashi, Ken, Chun-Li, et Mr. Big, échelonnés entre l’été 2025 et début 2026.