SNK dévoile un cash prize historique pour le tournoi mondial de Fatal Fury: City of the Wolves !

Après 26 ans de silence, la licence Fatal Fury revient dans le FGC avec City of the Wolves. Pour ce nouvel opus, SNK ne se contente pas de ressusciter une saga culte du versus fighting. Non : l’éditeur japonais déclenche un véritable buzz, en annonçant un roster inattendu…et un cash prize record dans la scène esport des jeux de combat. Autant dire que pour un retour en force, SNK n’a pas fait les choses à moitié !

Voir aussi : Hokutomaru est le dernier combattant de Fatal Fury: City of the Wolves

SNK World Championship 2025, un lancement stratosphérique pour Fatal Fury: City of the Wolves

Ça y est : après 26 ans d’attente, des mois de trailer et de showcase, Fatal Fury: City of the Wolves est enfin disponible sur nos machines. Sorti le 24 avril dernier sur PS55, Xbox Series et PC, le jeu de combat de SNK a tout de suite attiré l’œil de toute la FGC, en grande partie grâce à son roster exceptionnel et inattendu. Eh oui : qui aurait pu imaginer qu’un jour, Cristiano Ronaldo sera jouable dans un jeu de combat ?

Peu après le lancement de Fatal Fury: City of the Wolves, SNK dévoile le SNK World Championship 2025, un tournoi mondial axé sur les jeux de combat du studio japonais. Et comme l’on s’y attendait, Fatal Fury: City of the Wolves sera la tête d’affiche, aux côtés de The King of Fighters XV et Samurai Shodown.

Mais ce qui fait tourner toutes les têtes, c’est le cash prize faramineux que SNK a dévoilé. En effet, pour Fatal Fury: City of the Wolves, le studio japonais promet 2,5 millions de dollars de prix au total. Le champion des finales du SNK World Championship 2025 sur le jeu empochera à lui seul 1,5 million de dollars. Un record historique, dépassant le cash prize déjà conséquent du Capcom Pro Tour 2025 (2 millions de dollars) et le prix d’un million de dollars remis au vainqueur de la Capcom Cup sur Street Fighter 6.

https://twitter.com/SNKPofficial/status/1915224602776944817

Où participer ?

Si vous voulez donc tenter votre chance pour gagner les 1,5 millions, vous devez participer et gagner à divers tournois de qualification répartis dans le monde entier. Si l’on se réfère au calendrier de l’édition 2024, le SNK World Championship 2025 sera probablement présent lors du Combo Breaker 2025, Evo 2025, VSFighting 13 et Ultimate Fighting Arena 2025.

SNK promet des annonces dans les semaines qui viennent, alors, restez à l’écoute !