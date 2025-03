Vous ne rêvez pas : Cristiano Ronaldo rejoint Fatal Fury City of the Wolves en tant que combattant !

Voir un combattant d’une licence rejoindre une autre, c’est courant dans le monde des jeux de combat. Mais voir un footballeur intégrer le roster d’un jeu de baston, c’est inimaginable. Et pourtant, c’est ce que SNK a fait, à la grande surprise de tous. D’abord teasé l’année dernière, SNK a enfin officialisé la nouvelle dans une bande-annonce, dévoilant le prochain combattant de Fatal Fury City of the Wolves : Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo dans Fatal Fury City of the Wolves, un crossover improbable

Après avoir disparu des radars pendant plus de 25 ans, SNK a enfin ressuscité sa licence culte de jeu de baston en annonçant l’arrivée de Fatal Fury City of the Wolves pour 2025. Au fil de l’année dernière et en début de cette année, le studio japonais a présenté les combattants qui vont constituer le roster du jeu à sa sortie. Il a ensuite déployé une bêta ouverte le mois dernier, afin que les fans de la licence puissent tester les personnages et les nouvelles mécaniques du jeu. Une deuxième bêta est d’ailleurs disponible du 26 au 31 mars, avec quelques nouvelles implémentations pour une meilleure expérience de jeu.

Si le gameplay de Fatal Fury City of the Wolves semble prometteur, il n’en est pas moins pour ses personnages. Hier, dans une nouvelle bande-annonce, SNK a annoncé l’arrivée d’un nouveau combattant dans le roster de base de son jeu. Et, à la surprise générale, il s’agit de Cristiano Ronaldo, le très populaire footballeur de Al Nassr. C’est une grande première dans la scène des fighting games, et, bien sûr, ça a fait l’effet d’une bombe chez les fans de la licence.

Découvrez les premières images de Cristiano Ronaldo dans le nouveau trailer de Fatal Fury City of the Wolves :

Mais alors, comment ce crossover a-t-il pu être possible ? Il faut savoir que SNK est propriété du prince saoudien Mohammed bin Salman depuis 2022. Sauf que la royauté saoudien détient également 75% des parts de Al Nassr, le club dans lequel évolue Ronaldo. Et, vu que SNK projette de devenir un des grands éditeurs du monde dans les 10 ans, le studio décide de casser les codes.

Reste à voir si la stratégie fonctionne, quand Fatal Fury : City of the Wolves sortira le 24 avril 2025.