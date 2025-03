EA Sports F1 25 : la première bande-annonce et la date de sortie sont dévoilées

Ça y est : EA Sports a officiellement levé le voile sur F1 25,son prochain jeu de simulation de course de Formule 1. Dans une bande-annonce fraîchement publiée, le studio révèle le porte-étendard du jeu dans sa version ultime, qui n’est autre que le septuple champion du monde Lewis Hamilton. On connaît également le prix de toutes les éditions disponibles, ainsi que la configuration PC requise pour jouer au jeu. Si la F1 est votre passion, on vous dit tout dans cet article !

EA Sports F1 25, une ode à Lewis Hamilton avec une édition iconique

Eh oui : qui de mieux pour représenter l’édition deluxe d’un jeu de simulation F1 que le pilote le plus adulé du moment ? Fier de ses 105 victoires en Grand Prix, le nouveau recru de Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton s’illustre sur la couverture de EA Sports F1 25 dans son édition Iconique.“Le passage à la Scuderia Ferrari HP est un nouveau chapitre passionnant de ma carrière, et c’est incroyable de voir ce moment représenté sur la couverture de l’EA Sports F1 25 Iconic Edition”, a déclaré Hamilton. “J’ai tellement d’énergie et d’appétit pour cette nouvelle partie de mon histoire en Formule 1. Je suis ravi que les fans de course et les joueurs puissent en faire l’expérience avec moi dans le jeu.”

Nous vous laissons apprécier la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Cette édition iconique de EA Sports F1 25 fait donc honneur au passage d’Hamilton chez Ferrari. Il propose un ensemble de contenus basés sur le pilote britannique, dont les suivants :

Le Pack Icône Lewis Hamilton

L’événement F1 World de Lewis Hamilton dans F1 24

F1 The Movie – Scénarios de chapitre

Pack d’équipe APXGP

Collection de livrées de la saison 2025 immédiatement dans le contre-la-montre de F1 24

Icônes des pilotes de F3

F1 World Bumper Pack (50K cash, carte d’amélioration unique, ressources F1 World, 7 jours d’augmentation d’XP)

18 000 PitCoin, de la monnaie virtuelle à dépenser dans le jeu.

Les configurations PC

Si vous voulez jouer à EA Sports F1 25 sur PC, vous trouverez ci-dessous les specifications requises pour le faire tourner sur votre machine :

Minimum

OS : Windows 10 64-bit Version 21H1 ou plus récent

Processeur : Intel Core i5-6400 | Core i5-9600k (VR) ou AMD Ryzen 3 1200 | Ryzen 5 2600X (VR)

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GTX 1060 (6GB) | GTX 1660Ti (VR) | RTX 2060 (RT) // AMD RX 570 (8GB) | RX 590 (VR) | 6700XT (RT) // Intel Arc A380 (VR/RT)

DirectX : Version 12

Stockage : 100 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Recommandé

Requiert un processeur et un système d’exploitation 64 bits

OS : Windows 10 64-bit Version 21H1 ou plus récent

Processeur : Intel Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 (+VR) | RTX 3070 (RT) // AMD RX 6600XT | RX 6700XT (VR) | RX 6800 (RT) // Intel Arc A580 (VR/RT)

DirectX : Version 12

Réseau : Connexion Internet à large bande

Stockage : 100 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, sachez que EA Sports F1 25 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 30 mai 2025. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec l’édition standard vendue au prix de 59,99 euros et l’édition iconique au prix de 79,99 euros. En bonus, si vous précommandez le jeu, vous bénéficierez de 3 jours d’accès anticipé. Enfin, si vous possédez F1 23 ou F1 24 sur Steam, l’EA App, la PS5 ou la Xbox Series X|S, EA Sports vous offre 15 % de réduction lors de votre achat de F1 25.

La page Steam de F1 25 indique également la configuration minimale et recommandée pour le jeu. À propos, elles sont presque identiques à celles de F1 24, donc ne vous attendez pas à de grandes améliorations visuelles.