Incroyable : Forza Horizon 5 débarque sur PS5 ! 

Voir The Last of Us sur Xbox, c’est impossible, direz-vous. Eh bien, rien n’est moins sûr, car si PlayStation suit ce que Microsoft a fait aujourd’hui, ce rêve deviendra bientôt une réalité. Aujourd’hui, la firme verte a enfin sorti sa licence fétiche de son exclusivité : Forza Horizon 5, l’un des meilleurs jeux de course en monde ouvert, arrive sur la PS5. Longtemps réservé aux consoles Xbox et PC, ce titre était très convoité pour son niveau de réalisme et son gameplay fluide. Et maintenant, il s’apprête à conquérir un nouveau public. Mais comment une telle exclusivité Microsoft a-t-elle pu franchir le cap vers la console de Sony ? Enquête.

Voir aussi : No Man’s Sky : la mise à jour Worlds Part II est disponible, et c’est énorme

Forza Horizon sur PS5, le début d’une ère multiplateforme chez Microsoft ?

Sorti en 2021 sur Xbox et PC, Forza Horizon 5 est aujourd’hui considéré comme étant le meilleur jeu Forza Horizon de tous les temps. Et ce ne sont pas les 40 millions de joueurs qui vous diront le contraire. Alors, imaginez si, un jour, Microsoft décide de l’exporter sur sa console concurrente, la PS5…Impossible, direz-vous, car à part Gears of War et Halo, Forza Horizon est une des licences emblématiques de la Xbox.

Eh bien, ce jour est arrivé. Après 4 ans de bons et loyaux services sur la console verte, Forza Horizon 5 s’apprête à tracer sa route sur la PS5. Le jeu de course en monde ouvert de Microsoft sera donc disponible sur PS5 au printemps 2025, et embarque le même contenu que les versions Xbox et PC. Et, en plus de pouvoir jouer au jeu sur la PS5, vous pouvez également jouer en ligne avec vos amis sur Xbox ou PC via le crossplay. Eh oui : c’est vraiment la fin de l’exclusivité.

Avec son arrivée sur la PS5, Forza Horizon 5 bénéficiera d’une nouvelle mise à jour de contenu sur toutes les plateformes. Cette dernière, baptisée Horizon Realms, “permettra aux joueurs d’explorer une collection de mondes évolutifs parmi les plus appréciés de la communauté, ainsi que d’autres surprises”, selon le développeur Playground Games.

C’est donc officiel : Forza Horizon 5 n’est plus une exclusivité Microsoft. Et selon les rumeurs, Gears of Wars et Halo pourraient bien être les prochains sur la liste. En attendant, vous pouvez déjà ajouter Forza Horizon 5 à votre liste de souhaits sur la PS Store.