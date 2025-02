Le Terra Xross 1 : innovation abordable pour l’industrie

Terra Drone Corporation, le leader mondial des services de drones en 2024, présente son nouveau bijou. Le Terra Xross 1, un drone d’inspection intérieure innovant, débarque au Japon et aux États-Unis. Ce drone mesure, inspecte et cartographie les environnements intérieurs avec aisance et fiabilité, tout en offrant des solutions abordables.

Lancement : innovation au Japon

Le lancement simultané du Terra Xross 1 au Japon et aux États-Unis marque une étape importante. Ce drone d’inspection intérieure, conçu par Terra Drone, surpasse les attentes. Grâce à ses technologies de pointe, il assure une stabilité de vol remarquable dans les environnements les plus difficiles. Son prix compétitif ouvre la voie à une adoption plus large.

Caractéristiques du Terra Xross 1

Ce nouveau bijou intègre cinq caractéristiques essentielles pour assurer ses performances en intérieur. Il est doté de capteurs avancés, combinant odomètres visuels et Lidar pour un vol stable dans des conditions sombres ou poussiéreuses. Sa caméra 4K inclinable à 180° et ses LED garantissent des images de haute qualité. Enfin, ses données d’inspection sont facilement gérées et partagées via un système en nuage.

Avantages économiques et performance

Avec un coût initial d’un tiers inférieur à celui de ses concurrents, il Terra Xross 1 redéfinit l’accessibilité. Il est conçu pour voler longtemps, grâce à un module d’attache qui élimine le risque d’écrasement dû à un épuisement d’énergie. Ainsi, Terra Drone concilie performance et économies.

Applications industrielles variées

Le Terra Xross 1 s’adapte à diverses industries. Il excelle dans l’inspection des infrastructures, la cartographie minière, l’étude des catastrophes et la surveillance de sécurité. Ce drone offre la possibilité de nouvelles applications, renforçant ainsi l’engagement de Terra Drone envers la sécurité et l’efficacité.

En conclusion, le Terra Xross 1 se positionne comme une solution de pointe pour l’inspection intérieure. Avec ses fonctionnalités innovantes et son coût abordable, ce drone répond aux défis actuels tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour différents secteurs industriels.

