Devil May Cry revient en anime, rendez-vous sur Netflix ! 

Quand on parle de beat’em up dans le monde des jeux-vidéo, la majorité d’entre nous pense immédiatement à Devil May Cry. Le jeu est de loin l’une des franchises les plus populaires dans le genre, avec ses scènes de combats stylées et ses personnages mythiques. Il a également eu droit à une adaptation animée très appréciée dans les années 2000. Et grâce à Netflix, un deuxième anime de Devil May Cry va bientôt voir le jour. Ou la nuit, si vous préférez…

Les adaptations animées de jeux-vidéo ont le vent en poupe chez Netflix. Après le succès fulgurant de Castlevania, Arcane ou encore de Tomb Raider, la plateforme compte encore surfer sur la tendance, en ramenant une licence d’entre les ténèbres : Devil May Cry. Au fil de son existence, le célèbre beat’em up est devenu une référence dans le genre, avec une direction artistique reconnaissable entre mille. Il n’était donc qu’une question de temps avant que Netflix décide d’adapter Devil May Cry en anime.

Aujourd’hui, l’attente touche à sa fin. Le 30 janvier dernier, Netflix publie la première bande-annonce du prochain anime de la franchise sur son compte X. baptisé Dante : Devil May Cry. Le trailer, servant d’intro à la série, dévoile également sa date de sortie. Créé par le studio Mir et Adi Shankar, la même personne derrière les épisodes de Castlevania, l’anime nous donne donc rendez-vous en exclusivité sur Netflix le 3 avril 2025.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce, magnifiquement accompagnée de la musique de Limp Bizkit :

L’anime Devil May Cry racontera l’histoire de Dante, un être à moitié humain, moitié démon. Après la mort de sa mère, le protagoniste s’est donné pour mission d’anéantir toute créature de l’enfer osant s’aventurer sur Terre. Et, bien que Netflix reste encore silencieux sur l’intrigue de la série, la bande-annonce montre qu’elle adaptera certains des meilleurs moments de la franchise de jeux vidéo. Attendez-vous donc à des combats contre les meilleurs méchants de la franchise, comme un certain Virgil…