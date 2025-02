Onkyo ® : La révolution du son avec sa nouvelle série d’enceintes actives

Le pionnier de l’audio haut de gamme, Onkyo ®, élargit son territoire innovant avec la toute nouvelle gamme d’enceintes actives : Creator Series. Cette ligne innovante satisfait les besoins des mélomanes, des créateurs de contenu, des musiciens et des gamers. Elle leur offre une expérience sonore immersive inédite.

Qualité audio exceptionnelle pour une meilleure performance

Depuis presque un siècle, Onkyo s’est distingué par son engagement envers les innovations et performances audio. Aujourd’hui, en effet, avec la nouvelle gamme Creator, la marque promet de répondre aux attentes des créatifs et des télé-travailleurs. En effet, deux modèles d’enceintes actives, le GX10DB et le GX30ARC, sont proposés. Ces enceintes, élégantes et compactes, offrent ainsi un son clair, puissant et équilibré.

Les ingénieurs ont équipé ces enceintes Onkyo d’un amplificateur de classe D efficient et d’un processeur audio frontal (AFE) optimisé pour garantir un rendu sonore précis. Grâce à la technologie DSP (traitement numérique du signal), chaque son est parfaitement reproduit. Les basses sont profondes, et les médiums et aigus sont riches.

Une gamme d’options conçue pour tous les besoins

La gamme Creator, compacte et accessible, regorge de fonctionnalités conçues pour tous les usages. Les options incluent deux modes d’écoute, un mode normal et un mode « flat » pour une réponse en fréquences linéaire, ainsi que de multiples options de connectivité: Bluetooth, USB-C, Optique, RCA / iPhone, RCA Sub Pre-Out, Aux, et HDMI (modèle GX30ARC).

Onkyo : Un design moderne et élégant

Les concepteurs Onkyo ® ont conçu les enceintes avec des supports fabriqués en résine ABS avec un effet bois, minimisant ainsi les problèmes de vibrations et de sensibilité à l’humidité. Disponibles en deux finitions, noir ou blanc, elles s’intègrent parfaitement dans différents environnements. De plus, les grilles amovibles et la télécommande IR équipent ces enceintes.

Avec la série Creator d’Onkyo, l’expérience sonore atteint un niveau supérieur. En effet, ces enceintes, grâce à leur technologie avancée et leur design moderne, offrent une qualité sonore exceptionnelle dans une présentation élégante. De plus, on vous invite à découvrir ces nouveautés et à partager votre avis sur ces réalisations innovantes d’Onkyo. N’attendez plus et ne manquez pas cette occasion de sublimer votre expérience sonore !